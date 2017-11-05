T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Nuriye ve Semih hayatlarına iade edilsin" pankartına terör davası

İddianamede, Gülmen ve Özakça'nın DHKP/C üyesi oldukları ileri sürüldü

05 Kasım 2017 17:13

KHK ile görevden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça için "Nuriye ve Semih hayatlarına iade edilsin", "Açlıktan değil, duyarsızlıktan ölür insan" pankartı açan ve slogan atan 5 kişiye terör propagandası suçundan dava açıldı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Samsun’da 10 Ağustos’ta bir araya gelen KESK üyeleri OHAL’in kaldırılması, KHK’ların geri çekilmesi ve ihraç edilenlerin işe iadesi için basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “155 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması noktasında ivedi bir talebimiz bulunmaktadır” denildi. Bazı grup üyeleri "Nuriye ve Semih hayatlarına iade edilsin" ve "Açlıktan değil, duyarsızlıktan ölür insan" dövizleri taşıdı.

Eylemden sonra terör örgütü propagandası suçundan 5 kişiye dava açıldı.

İddianamede, Gülmen ve Özakça’nın terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları ileri sürülerek, “Gülmen ve Özakça’nın yaptıkları eylemleri meşru gösterecek şekilde övücü slogan attıkları ve pankart taşıdıkları” iddia edildi.

ETİKETLER

Nuriye GülmenSemih ÖzakçaKHKSamsunKESKpankartterörsoruşturmadava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24