"Nuriye ve Semih hayatlarına iade edilsin" pankartına terör davası

KHK ile görevden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça için "Nuriye ve Semih hayatlarına iade edilsin", "Açlıktan değil, duyarsızlıktan ölür insan" pankartı açan ve slogan atan 5 kişiye terör propagandası suçundan dava açıldı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Samsun’da 10 Ağustos’ta bir araya gelen KESK üyeleri OHAL’in kaldırılması, KHK’ların geri çekilmesi ve ihraç edilenlerin işe iadesi için basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “155 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması noktasında ivedi bir talebimiz bulunmaktadır” denildi. Bazı grup üyeleri "Nuriye ve Semih hayatlarına iade edilsin" ve "Açlıktan değil, duyarsızlıktan ölür insan" dövizleri taşıdı.

Eylemden sonra terör örgütü propagandası suçundan 5 kişiye dava açıldı.

İddianamede, Gülmen ve Özakça’nın terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları ileri sürülerek, “Gülmen ve Özakça’nın yaptıkları eylemleri meşru gösterecek şekilde övücü slogan attıkları ve pankart taşıdıkları” iddia edildi.