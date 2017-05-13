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Nuriye Gülmen’in kardeşi de açlık grevine başladı

Eskişehir'de 10 kişi açlık grevine başladı

13 Mayıs 2017 21:08

Açlık grevinin 66’ncı gününü geride bırakan Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen de Eskişehir de ablasına destek amacıyla açlık grevine başladı.

dihaber'de yer alan habere göre, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 66’ncı günü bulan açlık grevine bir destek de Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen’den geldi. Eskişehir’in Adalar bölgesinde bir araya gelen demokratik kitle örgütleri Gülmen ve Özakça için destek açıklaması yaptı.

Burada konuşan Beyza Gülmen, “Emeğimiz ve ekmeğimiz kutsaldır, elimizden alınmasını kabul etmiyoruz ve bedeli ne olursa olsun asla kabullenmeyeceğiz! Açlıkla terbiye olmayacağız, adaletsizliğe alışmayacağız” dedi. 24 saatlik açlık grevine başlayacağını belirten Gülmen, “AKP, insanların en temel haklarından olan cenaze hakkını bile tanımıyor. Dersim’de 70 yaşındaki Kemal Gün oğlunun cenaze hakkı için 78 gündür açlık grevinde. Onun da talebi çok sade ve net: evladımın cenazesini istiyorum! Biz de bu direnişi sahiplenenler olarak saatlik destek açlık grevine girdiğimizi buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz! Tüm halkımızı açlık grevi direnişçilerini desteklemeye, sesimize ses olmaya çağırıyoruz!” diye konuştu. 

Gülmen ile birlikte toplam 10 kişi destek açlık grevine başladı.

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