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Nuriye Gülmen'den mektup: Bizi unutmayın, Yüksel'i sahipsiz bırakmayın

Gülmen ve Özakça'nın "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevi, 79'uncu gününe girdi

26 Mayıs 2017 17:47

İşe iade talebiyle öğretmen Semih Özakça ile başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, cezaevinde bir mektup kaleme aldı. Tutuklandığı için hayıflanmadığını ve adalet beklemediğini söyleyen Gülmen, "Bizi unutmayın. Açlığa ses olmayı, ekmek davamızda taraf olmayı, anıtımızın önünü çiçeklendirmeyi unutmayın. Sakın ha, Yüksek’i sahipsiz bırakmayın" dedi. 

Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen Özakça ve Gülmen'in açlık grevi 79'uncu gününe girdi. İki eğitimci, üç gün önce tutuklanmıştı. 

Gülmen’in el yazısıyla kaleme aldığı mektubu şöyle:

ETİKETLER

Nuriye GülmenSemih ÖzakçaKHKaçlık grevi

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