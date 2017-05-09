Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın anneleri: O komisyon ne zaman kurulacak; çocuklarımız ölsün mü?

Açlık grevinin 62. gününe giren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın anneleri CHP’nin grup katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen anneler çocuklarının ölmemesi için siyasetçilerden yardım talep etti.

Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Nuriye Gülmen’in annesi Cemile Gülmen ve Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça ile ihraç edilen bir grup akademisyen CHP grubunda alkışlarla karşılandı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, anneleri, “Haksız yere, yasal dayanağı olmadan ihraç edilen ve açlık grevi yapan iki eğitimcinin anneleri aramızda” diye anons etti.

"Muhatap bulamadık"

Semih Özakça’nın annesi Sultan Özakça, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli başta olmak üzere çok sayıda yetkiliden randevu talep ettiklerini ama bugüne kadar tek bir muhatap bulamadıklarını söyledi. Kendilerine “OHAL İnceleme Komisyonu kurulacak. Oraya müracaat edin” denildiğini anlatan Sultan Özakça, “O komisyon ne zaman kurulacak? Çocuklarımız ölsün mü?” diye sordu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da grup konuşmasında anneleri selamladı, ihraç edildiği için iki gencin açlık grevinde olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, akademisyenlerin barış bildirisine imza attığı için ihraç edilmelerinin açlığa mahkûm edilmelerinin karşısında olduklarını, onlar haklarını alana kadar her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Bugünler geçecek

Cemile Gülmen ve Sultan Özakça grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşmede aileler, “Sesimizi duyun. Bize sahip çıkın. Çocuklarımız ölümün kıyısında. Muhatap bulamıyoruz. Yardımcı olun, 1 gün değil 1 saat bile çok önemli” dedi. Aileleri dinleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “100 binin üzerinde gerekçesiz ihraç var. Bunları kabul etmek mümkün değil. Ama bugünler de geçecektir. Çocuklar canlarına zarar vermesin. Açlık grevine son versinler. Biz bu süreci takip edeceğiz.”

Kılıçdaroğlu görüşme sorasında Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında bir heyet görevlendirdi. Heyet, başbakan yardımcısı Nurettin Canikli’den randevu talebinde bulundu. Ayrıca konunun Meclis’te de gündeme getirilip sonuç alınmasına çalışılacak.