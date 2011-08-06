-NURİ ŞAHİN'İN SAKATLIĞI ŞÜPHE YARATTI MADRİD (A.A) - 06.08.2011 - İspanyol spor gazeteleri Marca ve As, Real Madrid'in Türk futbolcularından Nuri Şahin'in sakatlığının halen geçmemesinin şüphe uyandırdığını yazdı. AS gazetesi, ''Şahin sırrı'' başlığı altında manşetten verdiği haberde, ''Sağ dizinden ameliyat oldu ama şimdi sol dizindeki sakatlıktan 25 gündür oynayamıyor. Mourinho, onu Çin'de denemek istiyordu ancak bir dakika bile bunu yapamadı. Nuri'nin sahalara döneceğiyle ilgili açık bir tarih yok'' değerlendirmesinde bulundu. Yapılan yorumlarda, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Nuri'yi Xabi Alonso'nun yedeği olarak gördüğü ileri sürüldü. Marca gazetesi de ''Nuri'nin iyileşme sürecinin öngörülenden daha uzun zaman aldığını ve ne zaman oynayacağıyla ilgili tarih verilmediğini'' ifade etti. Türk futbolcunun, ''Real Madrid'e çok şeyler katabileceğinin farkında olduğu ancak sezonun en önemli transferlerinden biri olarak gelmesine rağmen henüz kalitesini gösterememekten dolayı biraz mutsuz olduğunu'' yazan İspanyol gazetesi, Nuri'ye ''Rahat olmalı'' tavsiyesinde bulundu. Los Angeles'da 12 Temmuz'daki antrenman sırasında sol dizinden sakatlanan ve Real Madrid kulübü tarafından iyileşme süreci en fazla 3 hafta olarak gösterilen Nuri Şahin, halen düz koşu yaparak, takımdan ayrı çalışıyor. Almanya'nın Borussia Dortmund takımında forma giyerken 17 Nisan'da sağ dizinden sakatlanan Nuri, 6 ay süren sakatlığının ardından fiziksel olarak kendini geliştirmek için 4 Temmuz'da Madrid'e gelerek yeni takımı Real Madrid'te çalışmalara erken başlamıştı. Real Madrid'in hazırlık maçlarında henüz forma giyemeyen Nuri'nin, 14-17 Ağustos tarihlerinde Barcelona'ya karşı oynanacak Süper Kupa maçlarında da oynatılmasının zor olduğu belirtiliyor.