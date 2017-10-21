Nuri Şahin'in golü Borussia Dortmund'a yetmedi

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: 2 - 2

Milli futbolcu Nuri Şahin\'in 1 gol attığı maçta Borussia Dortmund, deplasmanda 2-0 öne geçtiği Eintracht Frankfurt ile 2 - 2 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga 9. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt, Commerzbank Arena\'da Borussia Dortmund\'u ağırladı.

Konuk takım 19. dakikada mili futbolcu Nuri Şahin ve 57. dakikada Maximilian Philipp\'in golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak ikinci yarı toparlanan ev sahibi ekip 64. dakikada penaltıdan Sebastien Haller ve 68. dakikada Marius Wolf\'un golleriyle skora dengeyi getirdi. Mücadele başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1\'er puanla ayrıldı. (2-2)

Karşılaşmaya ilk 11\'de başlayıp 1 de gol kaydeden Nuri Şahin, 90 dakika sahada kaldı.

İSTANBUL / DHA