-Nuri Şahin yeniden kadroda MADRİD (A.A) - 13.01.2012 - La Liga'nın 19. haftasında cumartesi akşamı deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak Real Madrid'deki milli futbolculardan Nuri Şahin, yeniden kadroya çağırılırken, boynu tutulan Hamit Altıntop kadro dışında kaldı. Barcelona'nın 5 puan önünde lig lideri olarak Mallorca'ya giden Real Madrid'de, 20 futbolcu kadroya çağırıldı. Boynu tutulan Hamit ile sakatlık yaşayan Di Maria, Khedira ve teknik ekibin terchiyle Carvalho kadro dışında tutuldu. Real Madrid'de, Malaga'ya karşı oynanan Kral Kupası maçında Mourinho'nun tercihiyle kadro dışında kaldıktan sonra yeniden çağırılan Nuri ise takımdaki yenilik oldu. Bu arada, basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, gelecek hafta içinde Barcelona'ya karşı oynayacakları Kral Kupası çeyrek final maçıyla ilgili yöneltilen sorulara, ''Şu anda karşımızda ligdeki Mallorca maçı var. Barcelona'dan konuşmanın bir anlamı yok. Basın için bunun konuşulması çok iyi çünkü daha fazla satıyorsun ve daha az çalışıyorsun. Şimdi onu düşünmeyeceğim çünkü şu anda beni ilgilendirmiyor'' yanıtını verdi. Mourinho, ''Bizim için öncelikli olan lig. Mallorca maçı çok önemli. Çok önemli 3 puan var ve en yakın rakibimizin bize yakınlaşmaması için olabilecek en fazla puanı almak lazım. Maksimumu vermemiz gereken bir maç. Geçen yıllarda bu deplasmanda puanlar kaybettik ve bu yıl da aynı risk var. Mallorca, Kral Kupası'nda goller yağdırarak, üst tura çıkarak moral kazandı ve hiç olmadığı kadar iyi durumda'' diye konuştu. Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho, sakatlıktan çıkalı 2 aydan fazla olmasına rağmen istenilen forma kavuşamayan Nuri Şahin ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine ise ''Şu anda onu nerede oynatacağımı bilmiyorum. Sezon öncesi hazırlığı artık bitti. Çok fazla maç oynayamadı. Fırsat verildiğinde en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaya devam etmeli'' dedi.