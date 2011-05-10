-NURİ ŞAHİN ''RÜYALAR ALEMİNDE'' MADRİD (A.A) - 10.05.2011 - Real Madrid'in gelecek sezon için ilk transferi olan Türk futbolcu Nuri Şahin, ''Real Madrid'te oynamak bir düş, hedef değil. Hedef kazanmak'' dedi. İspanyol spor gazetesi Marca'da yayımlanan demecinde Nuri, Real Madrid'te oynamaya hazır olduğunu belirterek, ''16 yaşında Borussia formasını giydim ve 50 bin kişinin önünde oynadım. Birçok baskıya boyun eğmedim ve hızlı bir şekilde olgunlaştım. Madrid gibi bir kulübe sıçramaya hazırım. Bir arzumu gerçekleştirdim ama şimdi yeni bir hedef var. Kazanmak'' şeklinde konuştu. Birçok transfer teklifi aldığını ancak Real Madrid'ten teklif gelince çok kolay ''evet'' dediğini anlatan Nuri, ''Çünkü dünyanın en büyük kulübü. Eğer seni Madrid ararsa gidersin. Bu para meselesi değil, önemli olan sadece Real Madrid. Tarihi ve sportif projeleriyle dünyanın en büyük kulübü. Madrid'e hayır denilemez'' görüşünü savundu. Futbolcu olarak özelliklerinden konuşmaktan hoşlanmadığını, profesyonel, çalışkan ve takıma faydalı olmaya çalışan biri olduğunu söyleyen Nuri, ''Çok çalışıp, Madrid'e yardım etmeye geliyorum'' ifadesini kullandı. Teknik direktör Jose Mourinho için ''Dünyanın en iyilerinden biri'' diyen Türk futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: ''Dünyada onun emri altında çalışmak istemeyen bir futbolcu olacağını sanmıyorum. Benim için bir ayrıcalık olacak. Çalıştırdığı tüm takımları daha iyi duruma getirdi. Onunla çalışmak benim için onur olacak. Bir an önce onun talimatlarını yerine getirmeyi arzuluyorum.'' Bu arada, Real Madrid'in diğer bir Türk kökenli futbolcusu Mesut Özil ile 3-4 günde bir telefonla konuştuklarını kaydeden Nuri, ''Mükemmel bir sezon geçirdi. İnşallah ben de takıma iyi bir şekilde girerim. Mesut benden bir yaş daha büyük ve onun tecrübesi bana yardımcı olacaktır'' dedi. ''Borussia Dortmund'daki 8 numaran, Real Madrid'te Kaka'da. Ondan 8 numaralı formasını isteyecek misin?'' sorusuna ise Nuri, ''Hayır, lütfen... Benim için fark etmez, verdiklerini alırım. Bu tip şeylerle ilgilenen bir futbolcu değilim. Benim ilgilendiren futbol, aksesuarlar değil'' cevabını verdi. -SIRADA HAMİT VAR- Öte yandan İspanyol basını, Nuri'den sonra Real Madrid'in diğer transferinin de Türk futbolcu Hamit Altıntop olacağı iddialarını bugün bir kez daha öne çıkardı. Hamit'in bu cumartesi günü Bayern Münih taraftarlarına veda edeceği ve gelecek hafta Real Madridli olacağı iddia edildi. (BOL-ZZ)