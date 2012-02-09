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Yaşam

Nuri Otay kendi ürettiği araçla uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu 2 gün önce hayatını kaybeden Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay...

09 Şubat 2012 02:00

T24 - Geçirdiği kalp krizi sonucu 2 gün önce hayatını kaybeden Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay toprağa verildi. Otay'ın naaşını taşıyan cenaze aracının Ford Transit olması dikkat çekti. 


Ford Otosan Genel Müdürü Nuri Otay son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Nuri Otay (55) için cenaze töreni düzenlendi. Törende Otay'ın eşi Serpil Otay, oğlu Cem Otay ile kardeşi Emre Otay, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Mustafa Bayraktar, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Tanıl Küçük, Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra otomotiv sektörü ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze törenine katılacaklar için, caminin avlusunda içinde ısıtıcıların bulunduğu çadırlar kuruldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, ''Acımız büyük. Söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Çok kıymetli, çok değerli bir yöneticimizi kaybettik. Kardeşimizdi. Kendisinin hem Ford'a hem de Otosan'a çok ciddi katkıları oldu şimdiye kadar. O bakımdan acımız çok büyük'' dedi.

Törenin ardından bir süre omuzlarda taşınan Otay'ın naaşı, cenaze aracına konularak Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Otay'ın cenazesi, buradaki aile kabristanına defnedildi.


FORD TRANSİT'LE UĞURLANDI

Otay'ın naaşını taşıyan cenaze aracının Türkiye'de üretilen Ford Transit olması dikkat çekti.


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