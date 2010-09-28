Nuri Ergin müebbet hapis cezasına çarptırıldı

T24 - "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Nuri Ergin, Şarkıcı Adnan Şenses’in işyerinin kurşunlanmasının da aralarında bulunduğu suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.







İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Uğur Balıkçıoğlu ile başka suçtan tutuklu olan “Karagümrük Çetesi" lideri Nuri Ergin katıldı. Tutuksuz sanık Ali Serhat Yıldırım da duruşmada hazır bulundu.







Ergin: Vereceğiniz karara saygı duyuyorum



Duruşmada son sözü sorulan Nuri Ergin, “Saygılarımı sunuyorum, vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi.





Nuri Ergin müebbet hapisle cezalandırıldı



Davayı karara bağlayan Mahkeme Heyeti, sanık Nuri Ergin’in “Emre Çakır’ın tasarlayarak öldürülmesini azmettirmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ergin’e “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, mağdur Adnan Şenses’in işyerinin 13 Ekim 2005 tarihinde kurşunlanmasını azmettirmek" suçlarından 2 yıl 11 ay hapis cezası veren Mahkeme, Ergin’in “verilen ceza miktarı ve cezanın niteliğine" göre tutuklanmasına hükmetti. Tutuklu sanık Ahmet Uğur Balıkçıoğlu’nun “Emre Çakır’ı tasarlayarak öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar veren Mahkeme sanığın “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, mağdur Adnan Şenses’in işyerinin kurşunlanması, ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından da 2 yıl 3 ay 15 gün hapsine hükmetti. Mahkeme, Balıkçıoğlu’nun tutukluluk halinin devamına da karar verdi.





Avukata 12 buçuk yıl hapis



Tutuksuz sanık Avukat Ali Serhat Yıldırım’ın “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, mağdur Adnan Şenses’in işyerinin kurşunlanmasına yardım etmek, Emre Çakır’ın tasarlayarak öldürülmesine yardım etmek" suçlarından 13,5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi. “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, insanlığa karşı suç işlemek ve ruhsatsız silah taşımak" suçlarından beraatine karar verilen sanık Nurettin Ergin’e“tehdit" suçundan 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, tutuksuz sanıklar Soner Ergin, Zeynel Ergin ve Yaşar Ceylan hakkında beraat kararı verdi.



