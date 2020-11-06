Nuri Çolakoğlu, Olay TV'deki görevini bıraktı

Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu ve merkezini İstanbul'a taşıyan Olay TV'de danışmanlık görevini yürüten Nuri Çolakoğlu görevinden ayrıldı.

Ayrılık kararıyla ilgili olarak bir açıklama yapan Cavit Çağlar, "Olay TV’nin yeniden yayına geçirilmesi projesinde danışmanım olarak yer alan deneyimli televizyoncu Nuri Çolakoğlu görevinden ayrıldı. Televizyonun yeniden yapılanmasında büyük emeği geçen ve Olay TV'yi birlikte kurduğumuz Nuri Çolakoğlu ile dostane ilişkimiz devam edecek. Kendisiyle her zaman uyumlu ve verimli çalıştık. Olay Tv yeniden yapılanmasını tamamladı. Bu yapının oluşmasında da büyük emeği vardır. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Nuri Çolakoğlu kimdir?

Nuri Çolakoğlu Türkiye’nin ilk haber kanalı olan NTV’yi kuran isim. Cavit Çağlar’ın 1997 yılında başına geçirerek kurdurduğu NTV’yi belli bir noktaya getiren isim olan Nuri Çolakoğlu, sonrasında da kurduğu televizyonlar ve çalışmaları ile önemli başarılara imza atmıştı. Çolakoğlu, Çağlar’ın NTV’yi Doğuş Grubu’na satmasından bir süre sonra kanalla yollarını ayırmıştı.

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