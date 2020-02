Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes'a seçilen son filminden ilk görsel

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın bu yıl 71'incisi düzenlenecek Cannes Film Festivali'ne bugün dâhil edilen son filmi Ahlat Ağacı'yla ilgili ilk görsel yayınlandı.

Geçen hafta açıklanan programda yer almayan ve bugün Lars von Trier'in The House That Jack Built ve Terry Gilliam'ın The Man Who Killed Don Quixote ile birlikte bu yılki seçkiye eklenen Ahlat Ağacı'yla ilgili ilk görsel, sinemaseverler tarafından olumlu karşılandı. Sosyal medyada da film için pozitif yorumlar yapıldı. Bir kullanıcı görseli bir tabloya benzetirken; bazı kullanıcılar da Ceylan'ın filmlerini özlediklerini dile getirdi. Şimdiden filmin ödül kazanacağı tahminleri de ortaya atıldı.

Kadroda kimler var?

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinecek film, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanacak. Murat Cemcir‘in başrolde yer aldığını bildiğimiz filmde Cemcir’e Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu‘nun eşlik ettiği söyleniyor. Senaryosunu da NBC'nin yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan’ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Dünya prömiyerini Cannes’da yapacak filmin Türkiye’deki vizyon tarihi muhtemelen filmin festival yolculuğuna göre şekillenecek. Fransa’daki hakları Memento Films tarafından alınan filmin Fransa’da 15 Ağustos’ta vizyona girmesi bekleniyor. Cannes’dan gelecek tepkilere göre filmin Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde Oscar adaylığı da düşünülerek bu tarihin seçildiği söyleynebilir. Türkiye için ise henüz netleşen bir vizyon tarihi olmasa da Fransa ile aynı anda vizyona gireceği ön görülüyor.