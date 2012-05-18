Nuri Bilge Ceylan'a Cannes'da 'Altın Fayton'

Fransa'daki Sinema Yönetmen ve Yapımcıları Derneği, Cannes Film Festivali'ne paralel bir etkinlikte, Nuri Bilge Ceylan'a, "2012 Carossee d'or" (Altın Fayton) sinema ödülü takdim edildi.

Törende, Ceylan'ın, dünya sinemasına katkısı, sinemayı anlama ve aktarma biçimi konusundaki farklı tarzı ve performansı dolayısıyla bu yılki ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Nuri Bilge Ceylan ise ödüle layık görülmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu ödül benim için çok anlamlı. Çünkü ödülü yönetmenler veriyor. Yönetmenler zor beğenen insanlardır. Dolayısıyla bu ödül benim için çok anlamlı. Bana oy verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ödül töreninden önce Ceylan'ın Avrupa'da tanınmasını sağlayan "Mayıs Sıkıntısı" adlı filmi gösterildi.

"Altın Fayton" ödülü, 2002 yılından bu yana Cannes Film Festivali bünyesinde, "15 Yönetmen" bölümünü gösteriminin başlaması dolayısıyla veriliyor.

Jafar Panahi, Nanni Moretti, Jim Jarmusch ve Clint Eastwood, daha önce bu ödüle layık görülen dünyaca ünlü yönetmenler arasında yer alıyor.

Ceylan, geçen yıl "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle Cannes Film Festivali'nde jüri büyük ödülüne sahip olmuştu.

Ünlü yönetmen, 2008 yılında da "Üç Maymun" filmiyle yine aynı festivalde, "En iyi yönetmen" ödülünü kazanmıştı.