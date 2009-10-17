Nuri Alço'yu bitiren ruj ürettiler

Gazoz eşliğinde tecavüz sahnelerinin en bilindik ismi Nuri Alço'nun işi şimdilerde zor....

İngiltere'de tecavüzü önleyen ruj üretildi!. '2LoveMyLips' adlı rujun üreticileri, ürünün ilk buluşmalarda yaşanan tecavüz olaylarını önlediğini söylüyor 16 dolara piyasaya sürülen rujun çubuğu özel bir test işlevi görüyor. Bu sayede içkiye ketamin gibi uyuşturucu etkisi olan anestezik maddeler katılmışsa rujun çubuk kısmı maviye dönüyor.









Bir iş kadını olan Tracy Whittaker ve ortağı Tina Dutton tarafından üretilen ruj satışa sunuldu.

Whittaker, "Eğer bir içkinin tadı tuhaf geldiyse ya da şüphelendiyseniz, çaktırmadan rujun ucunu birazcık içkinize batırın ve eğer rujun rengi maviye dönerse derhal bir arkadaşınızla ya da polisle temasa geçin. Bu kadar basit.

Uyuşturucuyla tecavüz olaylarına karşı mücadele veren Roofie Vakfı'na göre İngiltere'de 9 bin 887 kadın uyuşturucuyla tecavüz kurbanı. Dünya genelinde de durum farklı değil.

Vakfın başkanı Graham Rhodes rujun kadınlar açısından çok faydalı olacağını belirterek, "Umarız bu konuda bilinçlenmenin artmasına yardımcı olar. Hala bu tür olayların olduğunun farkında olmayan çok insan var" diyor.