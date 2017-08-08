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Yaşam

Nuri Alço ameliyat oldu

Sanatçı Nuri Alço Gaziosmanpaşa Avrasya Hospital’da başarılı bir oprerasyon geçirdi

08 Ağustos 2017 16:21

Sanatçı Nuri Alço Gaziosmanpaşa Avrasya Hospital’da başarılı bir oprerasyon geçirdi.

Doç. Dr. Ali Durmuş ve ekibinin Avrasya Hospital’de gerçekleştirdiği laparoskopik bileteral ingunal herni ( çift taraflı kasık fıtığı) ameliyatı geçiren Alço ilk ziyaretçilerini kabul etti.

Ameliyat sonrası Avrasya Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Dr. Cerrah Hüseyin Urlu, Avrasya Hastaneleri Yönetim Kurulu üyesi Candeniz Urlu, Doç. Dr. Ali Durmuş ve ekibi Nuri Alço’yu ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini sundular.

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Ali Durmuş, “Genel sağlık durumu iyi olan hastamızı yarın taburcu edip normal hayatına geri döndüreceğiz” dedi.

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Nuri Alçoameliyat oldu

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