Nurhak'ta, usülsüz avlanan 2 kişi yakalandı

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Nurhak İlçesi\'nde usulsüz avlanan 2 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın ortak çalışmasıyla yakalandı. Kullandıkları av tüfeklerine el konulan şüphelilere, idari para cezası verildi.
Nurhak\'ın Tatlar Mahallesi\'ndeki kırsal arazide, usulsüz avlanma yapıldığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla avlanan 2 kişi yakalandı. Ekipler. tüfek ve avladıkları hayvanlara el koyduğu şüphelilere idari para cezası uyguladı.
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