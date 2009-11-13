Nurgün Erdinç'in yeni romanı çıktı

Nurgün Erdinç’in yeni romanı “Tanrı ile Buluşmak” yayınlandı. Roman, sekiz yaşındaki bir çocuğun, annesini kaybedişiyle başlıyor.



''Tanrı ile buluşmak'', çocuğun, ölen annesine duyduğu özlemi; annenin çocuğuna duyduğu sevgiyi; çocuğun, sevgisi sayesinde ölen annesini nasıl yanı başında hissettiğini işleyerek ilerliyor.



Yaşamı ve yaşam sonrasını farklı bir bakış açısıyla yorumlayan roman, sevgi sayesinde neler başarılabileceğini anlatıyor.



“Tanrı ile Buluşmak” romanının konusu kısaca şöyle:



Sekiz yaşındaki Elif bir gece ağlayarak uyanır. Rüyasında hastalanmıştır ama annesi yanında yoktur. Elif birkaç gece sonra yine hıçkırıklarla uyanır. Yine benzer bir rüya görmüştür. Elif’in annesi, bir hafta sonra çıktıkları tatilde ölür. Elif, o günden sonra uyanıkken yanında bulamadığı, ulaşamadığı annesiyle rüyaları aracılığıyla iletişim kurar. Ölen annesinin bir gece konuğu olur...



Yaşam ile pazıl arasındaki benzerliğe dikkat çekilen romanda şu satırlar yer alıyor:



“Pazılın parçalarından biri kaybolsa, başka parçalar onun yerini dolduramazlardı, onun eksikliğini gideremezlerdi ve pazılı tamamlayamazlardı. Aynı yaşam gibi… Yaşamının bir parçası kaybolmuştu. Kalan parçalar kendilerine ait boşlukları dolduruyorlardı ama kaybolanın yerini kapatamıyorlardı. O parçanın yaşamına kattığı anlamı, değeri üstlenemiyorlardı. Pazıl ya da yaşam, o parçasız da “pazıl” ya da “yaşam” adıyla anılmaya devam ediyordu ancak tam, eksiksiz haline göre anlamından, değerinden bir şeyler yitiriyordu. Anlam ve değer yitiminin açtığı boşluk, eksik parçanın pazıldaki ya da yaşamdaki anlamıyla ve değeriyle doğru orantılı meydana geliyordu. Kayboluşlar fazlalaştıkça, boşluklar arttıkça pazılın ya da yaşamın adı kalıyor; anlamı ve değeri hiçleşiyordu.”

“Tanrı ile Buluşmak”, satırlarına kendinizden bir şeyleri katacağınız, satırlarında kendinizden bir şeyleri bulacağınız bir roman…



Nurgün Erdinç kimdir?



Üniversite yıllarında gazeteciliğe başlayan Nurgün Erdinç, on sekiz yıl boyunca Cumhuriyet Gazetesi’nin yazı işlerinde editör ve arka sayfa sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra NTV bünyesindeki ntvmsnbc.com haber sitesinin kuruluş aşamasında yer aldı ve iki yıl boyunca sitenin yaşam ve sağlık sayfalarını yönetti.



Sürekli basın kartı sahibi olan Nurgün Erdinç’in “Tanrı ile Buluşmak” dışında “Aşk Kusura Bakmaz”, “Bazen Erkek de Sever” ve “Kan Kırmızı İhanet” adlarında, yayınlanmış üç romanı daha bulunuyor.



