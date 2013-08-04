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Nurgül Yeşilçay'dan Maliye incelemesine 'Adam mı öldürdüm' tepkisi

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Maliye gitmem lazım. Beni inceleyeceklermiş. Adam mı öldürdüm?' ifadelerini kullandı

23 Ağustos 2013 18:38

Türkiye’de Mayıs sonundan itibaren gündemi belirleyen Gezi Parkı eylemlerine destek veren isimlerden biri de oyuncu Nurgül Yeşilçay oldu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla eylemcilere destek veren Yeşilçay, attığı son ‘tweet’ ile Maliye tarafından kara listeye alındığını ima etti.

 

'Sanki adam öldürdüm'

 

Maliye tarafından incelemeye çağrıldığını söyleyen Yeşilçay bu durumu şüpheli bularak “Maliye’ye gitmem lazım. Beni inceleyeceklermiş. Sanki adam öldürdüm. Hak etmediğim paralar kazandım. Vatana ihanet ettim. Bir an tanıdık geldi” ifadelerini kullandı.

Maliyeye gitmem lazim. Beni inceliyceklermis:) sanki adam oldurdum!Hak etmedigim paralar kazandim!Vatana ihanet ettim. Bi an tanidik geldi;)

— Nurgül Yeşilçay (@nrglyslcy) August 23, 2013

Edip Akbayram da daha önce,  “Başbakan’ın kahvaltısına gitmedim diye Maliye ekipleri kapıma dayandı” demişti.

 

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