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Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Mithat Can Özer isyan etti

Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Mithat Can Özer basın mensuplarına 'Bizi rahat bırakın' dedi.

14 Şubat 2011 02:00

T24- Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Mithat Can Özer isyan etti. Sevgililer kendilerini görüntüleyen basına "Bizi rahat bırakın" dedi.





Nurgül Yeşilçay (35) yeni sevgilisi Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer (30)’le geçtiğimiz akşam tekrar Bebek’de görüntülendi. Görüntülendiklerini farkedince ‘Bizi rahat bırakın’ diyen sevgililer taksiye binerek oradan uzaklaştı. İkili daha sonra bir dönem Sezen Aksu’nun müzisyen Onno Tunç ile büyük aşk yaşadığı ancak şimdilerde stüdyo olarak kullanılan Levent’deki villaya girdi. Güneş Gazetesi’nin görüntülediği çiftten Yeşilçay’ın fazla kilolarından kurtulduğu dikkat çekti.

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