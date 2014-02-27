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Nurgül Yeşilçay: Taşınmasaydım oğlum obez olacaktı

Bebek'ten Ortaköy'e taşınan oyuncu Nurgül Yeşilçay, 'Çocuk için yeşillikler içinde bir siteden daha iyisi yokmuş. Oğlum yola bakan evde iPad ile oynamaktan obez olacaktı' dedi

27 Şubat 2014 11:58

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu için Boğaz manzaralı evini bırakıp, Ortaköy sırtlarında mezarlık gören bir siteye taşındı. Yeşilçay, “Bu evde kalsaydım, oğlum obez olacaktı” dedi

Nurgül Yeşilçay yıllardır İstanbul’un en gözde semtlerinden biri olan Bebek’te ikamet ediyordu.  Adı bu semtle özdeşleşen Yeşilçay, herkesi şaşırtıp önceki gün evinden taşındı. Boğaz manzaralı evini bırakıp, Ortaköy’de mezarlık gören bir siteye geçen ünlü oyuncu, 9 yaşındaki oğlu Osman Nejat için taşındığını açıkladı.

Yeşilçay, “Çocuk için yeşillikler içinde bir siteden daha iyisi yokmuş. Oğlum yola bakan evde iPad ile oynamaktan obez olacaktı. Şimdi  arkadaşlarıyla rahatça oynayabilecek” dedi. 

Yeşilçay’ın evini yeniden dekore ettirdiği öğrenildi. Ünlü oyuncu, Bebek’teki evinde 9 bin TL kira veriyordu.

 

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