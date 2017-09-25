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Nurgül Yeşilçay, Tahran yolcusu

Tahran’a gidecek olan Yeşilçay, Parviz Parastui ile başrolü paylaşacak

25 Eylül 2017 14:32

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İranlı yönetmen Bayram Fazlı’nın çekeceği ‘Yedullah’ın Güzel Cini’ adlı filmde ‘Dilaram’ adlı dilsiz bir karakteri canlandıracak.

Vatan'ın haberine göre; çekimler için ekim başında 5 haftalığına başkent Tahran’a gidecek olan Yeşilçay, Parviz Parastui ile başrolü paylaşacak. İmaj yenileyen, Hakan Öcal’ın objektifine poz veren oyuncu, “İran’a gideceğim için çok heyecanlıyım. Bu filmle uluslararası ödüllerimiz olabilir. Çekimler biter bitmez bir dizide rol alacağım” diye konuştu.

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Nurgül YeşilçayfilmİranTahrançekim

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