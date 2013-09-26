Nurgül Yeşilçay: 'Git devrimini başka yerde yap'

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’ı okula gönderirken yaşadığı servis problemi yüzünden isyan etti.

Her sabah servisin hostesiyle problem yaşadığını belirten Yeşilçay, ‘ Yine sabah sabah servis muavini abladan fırça yedim. Her sabah alıştım artık. Allah’ım çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz! Kadın ayna çıktı. Ne desen aksediyor. "

"Kardeşim üslup problemin var" diyorum. "Asıl senin var" " E şöyle yapıyorsun” “Asıl sen şöyle yapıyorsun" diyor.

Siz veli olduğunuz için boyun eğmeyeceğiz deyip işkence ederler. Ya kardeşim git devrimini başka bir yerde yap bana ne yapıyorsun?’ notunu paylaştı.