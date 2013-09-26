T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nurgül Yeşilçay: 'Git devrimini başka yerde yap'

Her sabah servisin hostesiyle problem yaşadığını belirten Yeşilçay, 'Yine sabah sabah servis muavini abladan fırça yedim' dedi

26 Eylül 2013 20:52

 

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’ı okula gönderirken yaşadığı servis problemi yüzünden isyan etti.

Her sabah servisin hostesiyle problem yaşadığını belirten Yeşilçay, ‘ Yine sabah sabah servis muavini abladan fırça yedim. Her sabah alıştım artık. Allah’ım çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz! Kadın ayna çıktı. Ne desen aksediyor. "

"Kardeşim üslup problemin var" diyorum. "Asıl senin var" " E şöyle yapıyorsun” “Asıl sen şöyle yapıyorsun" diyor.

Siz veli olduğunuz için boyun eğmeyeceğiz deyip işkence ederler. Ya kardeşim git devrimini başka bir yerde yap bana ne yapıyorsun?’ notunu paylaştı.

 

ETİKETLER

nurgül yeşilçayservis şoförüokuloğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24