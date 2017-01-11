Nurgül Yeşilçay Dubai'den 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüyle döndü

Arap dünyasının en iyi ödüllerinden biri olan DIAFA’ya (Uluslararası Arap Festivali) katılan Nurgül Yeşilçay, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Yeşilçay, Tunus'un ünlü şarkıcısı Latifa ve Lübnanlı yorumcu Elissa'nın da katıldığı, Dubai Atlantis the Palm'da yapılan törende en iyi kadın oyuncu ödülünü almak üzere sahneye çıktı.

'Asmalı Konak'tan son projesi 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'e tüm kariyeri değerlendirilerek bu ödüle layık görülen Yeşilçay, teşekkür konuşmasında, "İlk kez Dubai'ye geliyorum. Gördüğüm ilgiden, Arap fanlarımla buluşmaktan çok mutluyum. Arap dünyasının önemli isimleriyle aynı kategoride yarışmaktan ve sonuç olarak bu ödülü almaktan onur duyuyorum" dedi.



Kırmızı halıda yeşil elbisesi ve gösterişli takılarıyla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'a Arap basınının ilgisi büyük oldu.