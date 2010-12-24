-NURGÜL YEŞİLÇAY BOŞANDI İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Oyuncular Cem Özer ile Nurgül Yeşilçay çifti, anlaşmalı olarak boşandı. Beyoğlu 1. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya Özer ve Yeşilçay ile avukatları katıldı. Yaklaşık 20 dakika süren duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verildiği belirtildi. Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nurgül Yeşilçay, ''Evliliğim için elimden geleni yaptım. Şimdiye kadar çocuğumu düşündüğüm için hep sustum. Şimdiden sonra da susmaya devam edeceğim. Zaten herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yaşananlardan dolayı üzgünüm'' dedi. Cem Özer de ''Böyle olması gerekiyordu. Evliliğimizde sır denen bir şey yok. Böyle olaylar yok. Bunları birileri uyduruyor. Siz de inanıyorsunuz. Böyle durumlarda insanlar birbirlerinin arkasından konuşmayı çok sever. Bizim evliliğimizde böyle bir şey olmayacak. Onun için bu konuyla ilgili konuşulmayacak. Bazen ilişkiler bitmesi gerektiği için biter. Güneş her gün niye doğup batıyorsa o yüzden'' diye konuştu. Çocukları Osman Nejat'ın velayetinin kimde kalacağına ilişkin soruya ise Özer, çocuğun annesinde kalacağını belirterek, karşılıklı hiçbir taleplerinin olmadığını kaydetti. Özer, boşanmalarının borçlarından kaynaklandığına ilişkin bir soruya ise ''Benim borçlarımdan çok alacaklarıma bakın. Öyle bir şey yok'' yanıtını verdi. Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay, adliye binasından, geldikleri gibi farklı araçlara binerek ayrıldı.