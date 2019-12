Nurgül 'Rap' söyledi

Altın Portakallı Nurgül Yeşilçay, rap şarkıcısı olma yolunda! Rap müziği çok seven ve sık sık 'Ceza' hayranı olduğunu dile getiren Yeşilçay, eşi Cem Özer'in yapımcısı olduğu 'Kadri'nin Götürdüğü Yere Git' adlı film için, aynı adı taşıyan bir şarkı söyledi. Hem de rap tarzında! Aslında, her şey Cem Özer ve Nurgül Yeşilçay; Ercüment Vural'ın stüdyosunda filmin müzikleri üzerinde çalışırken doğaçlama bir şekilde gelişti.Ercüment Vural, rap tarzı bir beste yaptığını söyleyince; Cem Özer vakit kaybetmeden sözleri yazdı. Nurgül Yeşilçay da şarkıyı söyledi. Vokalleri de yine Cem Özer ve Ercüment Vural yaptı. Kayıtlar iki saatte tamamlandı. Bu sırada kamerayla çekim yapan üçlü, klibi de aradan çıkardı! Şafak Sezer ve Alp Kırşan'ın başrolleri paylaştığı film 16 Ocak'ta vizyona girecek ama klip MTV'de dönmeye başladı bile! Radyolar da şarkıyı yayınlamak için sırada.Anladık kalbin kırık/ Saklanma kendine ortaya çık/ Ağladıkça yağmur yağar/ Gülüncegelir bahar/ Kalbinin götürdüğü yer/ Senin değilse eğer/ Kadri'ye takıl derim/ Yanınakalbini al derim/ Kadri'nin götürdiği yere gitKadri'nin götürdüğü yer/ Zorlama kankahayatı bırak/ Kasma kendini sal artık/ Salkaderin dizginlerini/ Suyun akışına bırakkendini/ Her an her şey olabiliyor bak/ Yerebak taş topla, göğe bak yıldız topla/ Hayırvardır olmayanda takma kafana/ Olmazsaolmasın/ Bir kapıyı kapamadan ikinciyi açamazsın/ Kapat kapıyı kapat, kapat aman aralık kalmasın/ Mutsuzluğu sökmeden,mutluluğu bulamazsın/ Herkes gitse deyanından/ Sen kankanla kalacaksın