Nurettin Veren: Akşener'in bakan olması için Gülen'in talimatıyla Çiller'den ricacı oldum

Gülen Cemaati'nin bir dönem önde gelen isimlerinden olan Nurettin Veren, MHP'nin genel başkan adaylarından Meral Akşener'in bakan olması için Gülen'in talimatıyla Çİller'den ricacı olduğunu söyledi. Gülen Cemaati'nin yapılanması hakkında da bilgi veren Veren,"Gülen örgütü Twitter, Facebook, Apple gibi dünya teknoloji devlerine üst düzey yöneticiler bile soktu" dedi.

Habertürk'ün haberine göre Nurettin Veren'in FEM Dershaneleri hakkında da aktardığı bilgilerde, "Fethullah Gülen çocukları döverdi, kızdığı isimleri falakaya yatırırdı. Bir gün FEM Dershaneleri Genel Müdürü geç kaldı. Gülen kızdı ve ayaklarını bağlattı. Ben de oradaydım. Ayaklarına bir sopa geçirdiler " ifadelerini kullandı.

Örgütü kuran isimlerden olan ve 2005'te örgütten ayrılan Veren, 5 ay önce MİT'e 200 imamın ismini verdiğini, darbe olacağı uyarısında bulunduğunu söyledi. Veren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller ve Bülent Ecevit'in kendilerine nasıl yardımlar yaptığını, önlerini nasıl açtığını tek tek örnekler ile anlattı.

"MİT'e bilgi verdim"

Veren, MİT'e bilgi aktardığını söyleyerek, "Ben 5 ay önce MİT yetkililerine 200 imamın ve örgütün çekirdek kadrosunun isimlerini tek tek verdim. Bunların darbe hazırlığında olduklarını da söyledim. Hatta darbe gecesi Akıncı Üssü'nde olan ve yakalanmasına rağmen 20 dakikada serbest bırakılan Sakarya İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Adil Öksüz'ü ve onun üstünde yer alan ismi de verdim. Öksüz, darbe emirlerini Pensilvanya'dan darbe girişiminden iki gün önce getirdi" dedi.

Veren sözlerini şöyle sürdürdü:

"MİT bu anlattıklarımdan sonra ne yaptı bilmiyorum. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Her şeyi anlattım. Bana göre bu işin ciddiyetini kavrayan tek kişi o. Emniyet ve savcılar bu konuda hiçbir şey yapmadı. 55 saatlik kayıt yaptım, yazıyı belgeleri, dokümanları, isimleri emniyete de verdim. Bir gün beni aradılar ve davet ettiler. 'Bir resmi onaylamanız gerekiyor. Gelemiyorsanız resmi size gönderelim' dediler. Gönderdiler. Gönderdikleri resim Fetullah Gülen'in. Üstelik yeni resimlerinden biri. 'Bu Gülen mi?' diye soruyorlar. Böyle iş yapılır mı? Dalga mı geçiliyor."

"Nuri Gündoğan Alevi imamıdır" diyen Veren, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışıyordu. Şu anda gözaltına alınıp alınmadığını, kaçıp kaçmadığını bilmiyorum ama mutlaka araştırılmalı" ifadelerini kullandı.

"NASA'ya bile adam soktuk"

"Şu anda cemaatin süzgecinden geçerek oralara (TSK) gelmiş yüzde 85 oranında asker var" diyen Nurettin Veren, "Ben bunu 2005'te dile getirdim. Buralara eleman devşiren imamlar var. Bunlar deşifre olunca hemen başka imamlar geliyor ve o boşluk böyle doluyor" diye konuştu.

Twitter, Facebook, Apple'a örgüt mensuplarının yerleştirildiğini söyleyen Veren, "Onlar da pek çok ismi daha sonradan işe aldılar. Bu insanlar örgütün yurtdışındaki önemli kolejlerinde yetişti" dedi. Veren sözlerini şöyle sürdürdü:

"NASA'ya bile cemaat adam soktu. Malezya'daki kolejden yetişen 5 kişi 1993'te dünya bilgisayar şampiyonasına katıldı ve birinci oldular. Bu isimler daha sonra NASA'ya girdi. Cemaat dünyada benzeri pek çok yapıya böyle sızdı. Yani Türkiye'ye ciddi bir siber saldırı yapabilecek güce sahip ve şimdiden uyarıyorum. Cemaatin bir sonraki saldırısı bankaları, devlet kurumlarını, iletişimi hedef alan oldukça kapsamlı bir siber saldırı olacak."

FEM dershaneleri hakkında bilgi veren Nurettin Veren, "Fethullah Gülen çocukları döverdi, kızdığı isimleri falakaya yatırırdı. Bir gün FEM Dershaneleri Genel Müdürü geç kaldı. Gülen kızdı ve ayaklarını bağlattı. Ben de oradaydım. Ayaklarına bir sopa geçirdiler. Ben de bir ucundan tuttum. Gülen elindeki sopayla 7-8 kere vurdu. Bir tane de koluna vurdu. Hatta kolu çatladı" dedi.

Veren, 1990'lı yıllarda Meral Akşener, Işılay Saygın ve Ufuk Soylemez'i, Gülen'in isteğiyle Çiller'in bakan yaptığını, kendisinin de aracı olduğunu iddia etti. Veren, Akşener'in kendisine gönderdiği bir mektubu da programda gösterdi.