Nurettin Özgenç'ten eşitlik teorisi: Fiş de prize eşit değil

T24 - Türkiye genelinde 1216 üyesi bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği’nin (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı kadın-erkek eşitliğine ilişkin açıklamalarıyla şok etkisi yarattı. Yazılı açıklamasında Özgenç, kadın erkek eşitliğini ‘safsata’ olarak nitelendirerek, kadınları feminist yapma gayretleri için de “Bazı kadınlar, bu gayretlerle kartala özenen papağan durumuna düşmüşlerdir” dedi.













“Bilgi ve beceri konularındaki değişik seviye ve yetenekte olan insanları aynı kalıba koymak ve eşit saymak, hem yanlıştır hem de böyle mutlak bir eşitliği sağlamak zaten imkânsız olduğu kanaatindeyim” diyen Özgenç şöyle konuştu:

“Eşitlik safsatasını savunanların realitede, bunun böyle olmadığını kendileri de bilmekteler. Lakin bu gerçeği inkâr etmenin amacının ne olduğunu anlamış değiliz. Bu konuda bariz örnek vermek gerekirse; kadın erkek aynı lokantada, aynı çatal bıçakla yemek yerken neden ayrı tuvaletleri kullanırlar. Bu durum, kadın ve erkek arasında bir eşitsizlik değil midir? Elbetteki eşitsizliktir! Kadın erkeğe eşit değildir, denilince niçin bundan, erkeğin değil de kadının küçük görüldüğü anlamı çıkarılıyor. İki şeyin birbirine eşit olmadığını söylemek, birinin diğerinden üstün olduğu anlamına gelmez.”



'İstisnalar var'

Kadınla erkeğin eşit olmadığını ispatlamak adına fiş ve priz örneği de veren Özgenç, şöyle devam etti:

“Fiş prize eşit değildir. Ama hangisi daha üstündür? Bir hüküm verilebilir mi? Ya da ikisinin görevi de aynı mıdır? Kadının, hayatın zorluklarına tahammül edecek, ağır işleri görecek, makineleri ve yükleri indirip bindirecek gücü var mıdır? Bu işler kadına yaptırılırsa, fıtrata, yani tabii ve doğal olana karşı çıkılmış olunmaz mı?



Zarafette, duygusallıkta, nezakette, şefkat ve merhamette erkek kadına yetişemez. Akli muhakemede, soğukkanlılıkta, fikri tahlil, yani çözümlemede de kadın erkeğe yetişemez. Bazı kadınların erkeklere ait bazı işleri başarıp birçok erkeği geride bırakması, tamamen istisnai durumlardır.”



'Feministler ispatlayamıyor'

Kadının erkeğe eşit olduğunu savunan feministlerin iddialarını ispatlama gücüne bir türlü kavuşamadığını da savunan Özgenç “İhtiyaç giderme yerleri neden farklıdır. Niçin hastabakıcılar, hemşireler, çocuk yuvaları gibi şefkat ve merhamet isteyen kurumlarda çalışanların çoğu kadındır? Demek ki kadın ile erkek görev ve misyon açısından da birbirinden farklıdırlar” dedi.



'Eşitlik hayalinden vazgeçin'

Hiçbir zaman kadının fizik ve ruh bakımından erkeğe eşit olamayacağını, erkeğin de ona eşit olamayacağını kaydeden Özgenç sözlerini şöyle bitirdi:



“Feministlerin eşitlik hayallerinden vazgeçip erkeği ve kadını olduğu gibi kabullenmesi gerekir. Feminist düşünceye sahip olanlar eşit yapacağız diye sokaklara döktükleri bazı kadınları erkek yapamadılar fakat, kadınlığından da çıkarmışlar ve maskaraya çevirmişlerdir. Bazı kadınlar, bu gayretlerle kartala özenen papağan durumuna düşmüşlerdir.”



