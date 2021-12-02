Nureddin Nebati kimdir, düşük faiz politikasını nasıl savunuyor?

Bir süredir görevden ayrılacağı konuşulan Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Nebati, atamadan bir hafta önce, düşük faiz merkezli yeni ekonomi modelinin savunan bir paylaşım yapmıştı.

Nureddin Nebati, 24. ve 26. yasama döneminde İstanbul, 25. yasama döneminde Şanlıurfa milletvekilliği yapmış bir isim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmaya yönelik yeni ekonomi modelini ilk kez 22 Kasım'da duyurdu.

Düşük faize dayanan o modelin dile getirilmesi sonrası döviz kurları rekor üzerine rekor kırdı.

Bu sürede Bakan Lütfi Elvan sessizliğini korurken, yardımcısı konumundaki Nureddin Nebati, 25 Kasım'da yeni modeli savunan açıklamalar yaptı.

Nebati yeni ekonomi modelini, "…düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir." olarak tanımlıyor.

Yeni Bakan, ihracattan elde edilen gelirin, ithalatın en büyük kalemleri olan "enerji, hammadde ve ara mal" yatırımlarına yöneltileceğini de söyledi.

Ekonomistler, kurun, ihracat odaklı politika nedeniyle artışının, ithal mal fiyatlarına ve dolayısıyla da ihracata yansıyacağı yorumu yapılıyordu.

"Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez." diyen Nureddin Nebati, "2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız." açıklamasıyla "yeni ekonomi modeli" olarak adlandırılan politikada kararlı olduklarını da söylüyor.

Kamu Yönetimi bölümü mezunu, doktor ünvanı bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan özgeçmişe göre, 1964'te Şanlıurfa Viranşehir doğumlu olan Nebati, AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Tekstil işiyle uğraşan 57 yaşındaki siyasetçi, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi.

Aynı özgeçmişte yeni bakanın, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, TÜGVA ile İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı'nın da aralarında bulunduğu çeşitli dernek ve vakıflara üye olduğu belirtiliyor.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Nebati'nin aynı bölümden doktorası bulunuyor.

Nureddin Nebati'nin iyi düzeyde İngilizce ve biraz Arapça bildiği, evli ve 4 çocuk babası olduğu da bakanlığın resmi sitesindeki özgeçmişte yer alıyor.