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Ekonomi

Nureddin Nebati, iş dünyasıyla bir araya geliyor

Toplantıda, iş dünyasının beklentilerini yeni bakana anlatacağı ve ekonomideki son durumun değerlendirileceği kaydedildi

11 Aralık 2021 13:11

Hazina ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da bir araya gelecek.

Bakan Nebati'nin İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıya Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) temsilciler başta olmak üzere çok sayıda iş insanının katılacağı öğrenildi.

Saat 13.30'da başlayacak toplantıda, iş dünyasının beklentilerini yeni bakana anlatacağı ve ekonomideki son durumun değerlendirileceği kaydedildi.

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