Nureddin Nebati faiz indirimini desteklemişti: Uygulamakta kararlıyız

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 'görevden af' talebi kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 'görevden alındı'. Atama kararına göre Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Nebati, düşük faiz politikasıyla ilgili olarak, "Bu politikamızı uygulamakta kararlıyız..." demişti.

Nebati, "Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Nebati Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"TL’ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez"

"Türkiye Ekonomi Politiğini tüm ezber ve önkabullerimizi bir yana bırakarak, bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor" Düşük faiz politikamız sonucu TL’ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Bu sefer bu politikamızı uygulamakta kararlıyız..."

"Yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir"

"Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir" diyen Nebati, şunları ifade etmişti:

"Hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız"

"Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız."

"Ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır"

"Yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin’de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen, IMF'ye göre, 2020 yılında G20’de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur."

"Enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur"

"Küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlun fiyatlarının fahiş oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Yani enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur."

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP Meclis Grubu toplantısında söylediği "Faizi savunanla beraber olmam, olamam" sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise sessizliğini korumuştu.