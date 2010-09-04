'Nurçinler çetesinin üyeleri, tecavüz izlerini yok etmek için C.K.'yı yıkadı'

T24 - Gece kulübünde çalışan bir kadını zorla kaçırıp çetenin sabıkası kabarık çıktı. Zanlıların başı kesilerek öldürülen bir çete liderinin adamları olduğu iddia edildi.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’in hazırladığı 102 sayfalık iddianamede, Nurçinler Çetesi olarak bilinen örgüt üyelerinin gerçekleştirdiği iddia edilen, aralarında C.K.’nın kaçırılarak tecavüz edilmesinin de yer aldığı cinayet, adam yaralama, gasp, tehdit gibi tüyler ürperten eylemler yer aldı. Örgütün lideri olduğu ve 1990’lı yıllardan itibaren suç aleminin içinde yer aldığı belirtilen Cengiz Nurçin’in, örgüt tarafından öldürüldüğü öne sürülen Nesim Özbey’in yakınları tarafından 21 Aralık 2009’da öldürüldüğü, başı ve bacakları kesilerek cesedinin parçalandığı iddia edildi.





Masama gelmezsen seni zorla alır gereğini yaparım



Cumhuriyet savcısı Mehmet Berk’in hazırladığı 102 sayfalık iddianamede Avcılar’da bir tavernada çalışan C.K’nın saçlarından sürüklenerek kaçırılıp örgüt üyeleri tarafından defalarca tecavüz edilmesi detaylı bir şekilde yer aldı.



Sanıklardan Yusuf K.’nın olaydan bir süre önce C.K.’nın çalıştığı tavernaya müşteri olarak gittiği ve C.K.’yı birkaç kez masasına davet ettiği belirtildi. C. K.’nın bu daveti kabul etmemesi üzerine Yusuf K.’nın “Sen benim masama gelmiyorsun, ancak bir gün gelir seni zorla masadan alarak gereğini yaparım” dediği öne sürüldü. Yusuf K.’nın suç tarihinde, Cesim G., Mehmet D., Cihangir N., Mehmet Fuat B. ve Yıldırım A. yanına alarak iki ayrı araçla gazinoya gelerek, kimlik kontrolü yapan polis memurları gibi gazinoya girdikleri ifade edildi. Kapıdaki güvenlik görevlisini yere çökerterek içeri giren sanıkların tüm karşı koymasına rağmen C.K.'yı saçından sürükleyerek dışarı çıkartıp araçlardan birine bindirdikleri öne sürüldü.





Tecavüz izlerini yok etmek için yıkadılar



Mehmet D.’ye ait olduğu belirlenen bir site içindeki eve götürülen C.K.’ya Cesim G., Yusuf K. ve Cihangir N. tarafından birden çok kez tecavüz edildiği, tecavüz izini ve delilerini yok etmek amacıyla cinsel ilişkinin tamamlanmasından sonra C.K.’yı banyoya sokarak yıkadıkları iddia edildi. Mehmet D. ve Yusuf K.’nin, C.K’yı evinin yakınına götürerek bıraktıkları kimseye bir şey anlatmaması konusunda tehdit ettikleri, tecavüz olayından sonra C.K’nın ruh sağlığının bozulduğuna dair Adli Tıp Kurumu'nca rapor düzenlendiği belirtildi.





Şikâyet etmemesi için telkinde bulundular



C.K.’nın ’Bekir’ olarak teşhis ettiği Abubekir A.’nın olaydan sonra eşi olduğunu ifade ettiği bir kadınla C.K.’nın evine giderek şikayetinden vazgeçmesi için telkinde bulunduğu ifade edildi.

C.K.’nın çalıştığı tavernanın sahibi Ali Ş.’nin de Bakırköy 12’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan ilk duruşmadan önce şikayetini geri alması için ölümle tehdit edildiği öne sürüldü.





Bakırköy'deki dava dosyası da bu dava ile birleşmelidir



Aynı eyleme ilişkin Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldığı hatırlatılan iddianamede de sanıkların bu suçu örgüt faaliyeti kapsamında işledikleri belirtilerek Bakırköy’deki dava dosyasının İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava ile birleştirilmesi gerektiği ifade edildi.





Çete liderinin cesedi parçalanmış halde bulundu



İddianamede örgütün lideri olduğu öne sürülen ve yaklaşık bir yıl önce başı ve ayakları kesilmiş şekilde cesedi bulunan Cengiz Nurçin’in öldürülmesine de yer verildi.



Cengiz Nurçin’in, örgüte haraç vermediği için talimatı ile Adem U. tarafından 3 Ekim 2009’da öldürülen Nesim Özbey’in yakınları tarafından 21 Aralık 2009’da Ümraniye’de bir evde öldürüldüğü belirtildi. Cengiz Nurçin’in cesedinin parçalara ayrılarak Kocaeli Dilovası Tepecik Köyü sınırları içerisinde yol kenarına gömülmüş halde bulunduğu ifade edildi.



Mehmet Özbey’in kardeşi Nesim Özbey’in öldürülmesinden bir gün sonra 4 Kasım 2009’da yaptığı ihbarda ağabeyini vuran kişinin Adem U. olduğunu, Cengiz Nurçin’in emrinde çalıştığını, ailesinin öldürülme ve kaçırılma korkusu yaşadığını, şahıslar hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istediği ifade edildi.



Cengiz Nurçin’in öldürülmesinin dava konusu olan örgütün eylemleri arasında sayılamayacağı belirtilerek görevsizlik kararı verilerek dosyanın Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği ifade edildi.





Lider ölünce yerine tecavüz iddiasıyla yargılanan sanığı getirmek istediler



Örgüt lideri Cengiz Nurçin’in öldürüldüğü 21 Aralık 2009’a kadar örgütü sevk edip yönlendirdiği, bizzat katıldığı bir çok cinayet, silahla yaralama, yağma, tehdit adam kaçırma gibi eylemleri gerçekleştirdiği öne sürüldü. Cengiz Nurçin’in ölümünden sonra kardeşi Yunus Nurçin’in örgütü toparlamaya çalıştığı 24 Ağustos 2008’de Avcılar’da bir tavernada C.K.’yı kaçırıp tecavüz etmek iddiasıyla tutuklanan Cesim G.’yi cezaevinden çıkartarak örgütün başına getirmeye çalıştığı iddia edildi.





Çıplak görüntülerini çekip tehdit ettiler



Örgüt tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen 17 eylemin anlatıldığı iddianamede öldürülen Cengiz Nurçin’in ve adamlarının, uzaktan akrabası olan N.Ö.’yü kaçırarak alıkoydukları, ölümle tehdit ederek 50 bin TL istedikleri, parayı alabilmek amacıyla da çırılçıplak soyarak su şişesinin üzerine oturuyormuş görüntülerini çektikleri öne sürüldü.





İntihar eden akrabaları için kan parası istediler



İddianamede 7 Haziran 2009’da bir inşaatan düşerek ölen Zeki Ö.’nün ağabeyi Enfit Ö.’nün konuyu akrabaları olan Cengiz Nurçin’e anlatarak yardım istediği, Nurçin ve adamlarının da kan parası adı altında inşaat şirketinin ortaklarını ölümle tehdit ederek bir milyon dolar istedikleri daha sonra bu miktarı 500 bin dolara indirdikleri iddia edildi.





Şikâyetinden vazgeçmeleri için öldürdüğü eşinin ailesini tehdit etti



İddianamede, C.K.’ya tecavüz edilmesi olayına da karıştığı iddia edilen Cihangir N.’nin kötü davrandığı, darp ve hakaret ettiği eşi Derya N.’yi birkaç kez ailesinin yanına Ağrı'ya gittiği belirtildi. Eşi ile baş başa görüşmek ve geri götürmek için Ağrı’ya giden Cihangir N.’nin, Derya N.’yi Ağrı’dan alıp İstanbul’a getirdiği, Ümraniye’de evin yatak odasında başına 4 el ateş ederek öldürdüğü iddia edildi.



Derya N.’nin öldürülmesine ilişkin Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi’nde Cihangir N. hakkında dava açıldığı, öldürülen çete lideri Cengiz Nurçin’in Derya N.’nin annesi Munise Y. ile babası Cemal Y.’yi tehdit ederek şikayetinden vazgeçmelerini sağladığı ifade edildi. Cihangir Nurçin’in eşi Derya N.’yi öldürmesi eyleminin örgütsel bir nitelik taşımadığı, Derya N.’nin ailesini tehdit eden Cengiz Nurçin’in de öldüğü belirtilerek, bu eylemin iddianameye konu edilmeği kaydedildi.





Mafya anasıyım



Sanıklardan Erol Nurçin’in, 28 Kasım 2009’da bayram ziyaretinden dönen ve aracını park etmek için duran Kadir K.’ya sellektör yaktığı, arabanın camından arkaya bakarak “Hayırdır” diyen Kadir K.’ya “Yolumu niye kesiyorsun?” diye bağırdığı öne sürüldü. Sanıklar tarafından alıkonulan ve tehdit edilen Kadir K.’nın özür dilemesi üzerine serbest bırakıldığı ifade edildi.



Öldürülen çete lideri Cengiz Nurçin’in eşi Esmer Nurçin’in bu konuya ilişkin Erol Nurçin ile yaptığı görüşmede, “Kadir K.’nın evine gidelim” dedikten sonra, “Gidelim bir güzel tüküreyim bir tokat atayım. Diyeyim ’Manyak sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben mafya anasıyım’ ödediği öne sürüldü.



İddianamede Esmer Nurçin’i çevresinde “Mafya ağasının karısıyım” diyerek örgüt içerisindeki konumunu kullanarak bazı örgüt üyesi şüphelileri yönlendirdiği iddia edildi.



Yunus N., Bülent N., Ahmet N., Güven Ö., Gökhan Ö.’nün de aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 45 sanık hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgütü yönetme, üye olmaö, örgüte bilerek yardım etme, tasarlayarak adam öldürme, nitelikli yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla kasten yaralam, teşekkül halinde silah ticareti yapma, ruhsatsız silah bulundurma, suç delillerini gizleme gibi çeşitli suçlardan 3 yıl ile müebbet hapis arasında değişen cezalar istendi.





