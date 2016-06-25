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Spor

Nurcan Taylan'ın biyolojik pasaportunda yine doping çıktı; ömür boyu men cezası alabilir

Nurcan Taylan'ın, IWF kuralları gereği ömür boyu men cezası alacağı ve spor kariyerinin biteceği ifade ediliyor

25 Haziran 2016 14:16

Avrupa, dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu kazanan ve daha önce iki kez dopingli çıktığı için ağır cezalar alan Nurcan Taylan'ın biyolojik pasaportunda 'yasaklı madde' tespit edildi.

Nurcan Taylan 1999'da doping yaptığının tespit edilmesi üzerine 17 yıldır şampiyonalara katılamıyordu. 26 Ekim 2011'de de uluslararası alanda dopingli çıkan Taylan, 4 yıl ceza almış ardından cezası 2 yıla düşürülmüştü.

 

Taylan'ın spor kariyeri tehlikede

 

Hürriyet'te yer alan habere göre; 2 gün önce (23 Haziran 2016) Federasyon'a gönderilen yazıda, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları’nda hiç puan alamamasına rağmen alınan numuneler ve biyolojik pasaportunun incelenmesi sonucunda Taylan'ın yasaklı madde kullandığının tespit edildiği belirtildi. Nurcan Taylan'ın, IWF (Uluslararası Güreş Federasyonu) kuralları gereği ömür boyu men cezası alacağı ve spor kariyerinin biteceği ifade ediliyor. 

Nurcan Taylan, özel izinle 2004 Atina Olimpiyat Oyunları’na katılarak 48 kiloda altın madalya kazanıp tarihe geçmişti. Nurcan Taylan’ın kariyerinde 1 olimpiyat, 1 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

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