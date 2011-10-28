-Nurcan Taylan'dan antrenmanda dünya rekoru ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te 5-13 Kasım'da yapılacak Dünya Halter Şampiyonası'na hazırlanan olimpiyat şampiyonu milli Halterci Nurcan Taylan, antrenmanda dünya rekoru kırdı. Battalgazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren 48 kilo sporcusu Taylan, AA için yaptığı özel kaldırışlarda, koparmada 100, silkmede 120, toplamda 220 kilo ile dünya rekoruna ulaştı. Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) tarafından kabul edilen resmi rekor, koparmada 98, silkmede 119 ve toplamda 217 kilo ile yine Nurcan Taylan'a ait. Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydan bu yana dünya şampiyonasına hazırlandığını belirterek, ''Son iki haftadır verdiğimiz şehitler ve Van'da yaşanan depremler biraz motivasyonumu bozdu. Ama ülkeme vereceğim en güzel şeyin dünya şampiyonluğu ve dünya rekoru olduğunu düşünüyorum. Çok büyük fedakarlıklar yaparak hazırlandığım bu müsabaka öncesinde değerli Türk halkından benim için dualarını esirgememelerini istiyorum'' dedi. Paris'teki şampiyonada kendilerine yakışanı yaparak, 3 altın madalya elde edip, rekorlar kırarak Türkiye'ye dönmek istediğini vurgulayan Taylan, şunları kaydetti: ''Pazar günü hariç günde 7 saat ve yaklaşık 15-20 ton ağırlık kaldırarak bu şampiyonaya hazırlanıyorum. Bu sporda dayanan ve sabreden sporcu kazanır. Bugüne kadar dayandım, umarım bundan sonra da bir sakatlık olmaz. Podyumda Türk halkının güzel dualarının, dileklerinin benimle olacağını biliyor ve şampiyon olacağıma inanıyorum.'' Antrenör Mehmet Üstündağ da Nurcan ile yaklaşık 17 yıldır birlikte çalıştıklarını anımsatarak, ''Şimdiye kadar bütün şampiyonalara birlikte çalıştık. Federasyonumuz da bizim için tüm imkanları sağladı. Biz de bu güveni boşa çıkarmak istemiyoruz. Elde edeceğimiz birincilik ve rekorları Türk halkına armağan edeceğiz'' diye konuştu. Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş ise Fransa'da madalyadan önce 2012 Olimpiyatları için puan toplama mücadelesi vereceklerine dikkati çekerek, şampiyonada 7. olan kişinin de milli takıma puan açısından katkısı olacağını söyledi.