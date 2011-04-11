-NURCAN TAYLAN'DAN 3 ALTIN MADALYA KAZAN (A.A) - 11.04.2011 - Soner Sayımlar - Rusya'ya bağlı Tataristan özerk cumhuriyetinin başkenti Kazan'da başlayan Avrupa Halter Şampiyonasının ilk günününde Türkiye, Nurcan Taylan ile 3 altın, Nurdan Karagöz ile de 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde podyuma çıkan Türk Milli Takımı sporcularından bayanlar 48 kiloda Nurcan Taylan koparmadaki 90 kiloluk kaldırışındaki altın madalyalı performansını silkmeye de taşıyarak, kaldırdığı 105 kilo ile yine altın madalyaya uzandı. Taylan, bu derecesiyle toplamda da 195 kilo ile günü 3 altın madalya ile tamamladı. Taylan, silkmedeki ilk hakkında çok rahat bir şekilde 105 kiloyu kaldırarak, altın madalyayı garantiledi. 2. hakkına altın madalya almanın rahatlığıyla giren Taylan 110 kiloda başarılı olamadı ve 3. hakkını da kullanmadı. Aynı sıklette koparmanın bronz madalyalı ismi Nurdan Karagöz silkme ve toplamda gümüş madalyaları boynuna astı. Silkmedeki ilk hakkında 100 kiloyu kaldıramayan Karagöz, ikinci hakkında bu kiloyu geçmesini bildi. Son hakkında 105 kilo deneyen Karagöz başarılı olamamasına rağmen 100 kiloluk derecesiyle silkmede ikinci oldu. Karagöz toplamda da 180 kiloya ulaştı ve İtalyan Pagliaro'ya karşı 250 gramlık tartı avantajıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Koparmada 82 kiloyla gümüş madalya alan İtalyan Genny Pagliaro ise silkmede 98 kiloluk kaldırış gerçekleştirerek hem silkme hem de toplamda bronz madalya kazandı. Şampiyonada madalya kazanan Milli Takım sporcularına madalyalarını Kazan başkonsolosu Ahmet Akıntı taktı.