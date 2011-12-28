-Nurcan Taylan dopingli çıktı ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Bayan Halter Milli Takımı'nın Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu rekortmen sporcusu Nurcan Taylan dopingli çıktı. Uluslararası Halter Federasyonu'nun (IWF), 26 Ekim 2011 tarihinde Ankara'da yaptığı kontrolde milli halterciden alınan numunede, yasaklı stereoid tespit edildi. (A) numunesine itiraz eden Nurcan Taylan'ın (B) numunesi de dün Almanya'nın Köln kentinde açıldı. Bu numunesi de pozitif çıkan Nurcan Taylan'ın, IWF kurallarına göre 4 yıla kadar ceza alma olasılığı bulunuyor. Nurcan Taylan ceza alması durumunda, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak. Milli halterci Nurcan Taylan, 5-13 Kasım tarihlerinde yapılan Dünya Şampiyonası için Fransa'nın başkenti Paris'e götürülmüş, ancak son anda takımdan çıkarılarak yarıştırılmamıştı.