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Nurcan öğretmenden 20 gündür haber yok

Nurcan Bozyel'den, okuldan izin alıp çıktığından beri haber alınamıyor

23 Haziran 2016 21:34

Diyarbakır'da bir okulda stajyer öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Nurcan Bozyel, 20 gün önce okuluna gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. Polis kentteki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Diyarbakır Gazi İlkokulu ana sınıfından stajyer öğretmenlik yapan Nurcan Bozyel, 3 Haziran günü okuluna gitmek üzere evinden çıktı. O gün saat 14.00'de okuldan izin alarak ayrılan Bozyel'den bir daha haber alınamadı. 

Bozyel'in kamyon şoförlüğü yapan babası Nusrettin Bozyel, kızının eve dönmemesi üzerine gidebileceği her yeri aradıklarını ancak bulamadıklarını belirterek, polise kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Kızının fotoğrafına bakarak gözyaşı döken baba Nusrettin Bozyel ve anne Neziye Bozyel, yetkililere çağrıda bulunarak kızlarının bulunmasını istediler.

Nurcan Bozyel'in kayıp bildiriminin yapıldığı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Bozyel'in son olarak görüştüğü 3 arkadaşının ifadesini aldı. Bozyel'in 3 Haziran günü sabah evden çıktığı adresten başlayarak stajyerlik yaptığı okul ve çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını polis incelemeye alan polis, genç kızı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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DiyarbakırNurcan Bozyelöğretmenkayıp

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