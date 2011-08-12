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Nurcan İbrahimoğlu: Şoför olayı nasıl görebilir ki?

Voleybolcu Nurcan İbrahimoğlu, İETT otobüsünde şort giydiği için dayak yediğinin doğru olmadığı yönündeki

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Voleybolcu Nurcan İbrahimoğlu, İETT otobüsünde şort giydiği için dayak yediğinin doğru olmadığı yönündeki haberlere yanıt verdi. İbrahimoğlu, ''Bana yumruk atan adamın otobüsten inmesine izin veren şoför nasıl böyle ifade verebilir ki?'' dedi.



Polise verdiği ifadesinde olayı birebir anlattığını, kendisine yumruk atan kişinin ''Sen çıplak bacaklarını önüme uzatamazsın'' İfadesini söylediğini belirtti.

İbrahimoğlu, olaydan bir gün sonra polise giderek olayı anlattığını, polisin ifadede kısa ve öz ifadeler kullanılacağını söyleyerek, ifadeyi kaleme aldığını söyledi. İfadesinde kendisine sarf edilen küfürleri de belirttiğini dile getirdi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifade veren şoförün, aracı kullandığını ve olayları nasıl görmüşçesine anlattığını anlamayadığını söyleyen ibrahimoğlu, “Bana yumruk atan adamın otobüsten inmesine izin verdikten iki durak sonra otobüsten indim ve beni karakola götüreceğine dair hiç bir şey söylemedi, otobüsü kulllanan ve bu kişinin gitmesine izin veren biri nasıl böyle bir ifade verebilir ki?” dedi.

İbrahimoğlu, olayı Twitter hesabından paylaştığını ve basının kendisini bulduğunu dile getirerek, “Olayların ardından sokakta yürüyemiyorum, insanlar sürekli laf atıyorlar, ben insan içine çıkamazken neden medyatik olmak isteyeyeyim ki” dedi.


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