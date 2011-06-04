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Nuray Mert''ten Erdoğan'a yanıt: Namert görmek istiyorsa kendisine yanaşanlara baksın

Mert, Başbakan’ın söylediği analizi ANF’ye değil, 26 Mayıs günü Berlin’de Avrupa Parlamentosu’nca düzenlenen Dersim Konferansı’nda yaptığını söyledi.

04 Haziran 2011 03:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden "Duble yolları, Dersim'de olduğu gibi kolay harekat yapılsın diye inşa ediyormuşuz.Bu mertlik değil namertliktir" diyerek eleştirdiği gazeteci Nuray Mert, "Başbakan namert görmek istiyorsa her iktidara göre bin bir kılığa giren, kendisine yanaşan insanlara baksın" dedi. 

Erdoğan'dan Nuray Mert'e: Yaptığı mertlik değil, namertlik





Bianet’ten Helin Alp'e açıklama yapan Nuray Mert, Başbakan’ın söylediği analizi ANF’ye değil, 26 Mayıs günü Berlin’de Avrupa Parlamentosu’nca düzenlenen Dersim Konferansı’nda yaptığını söyledi.

ANF’nin, yaptığı konuşmadan alıntı yaptığını belirten Mert, "Başbakan kendisi gibi düşünmeyen herkesi hedef gösteriyor, bunu sadece bana yapmadı. O nedenle bunu önemsemiyorum. Başbakan, namert görmek istiyorsa her iktidara göre bin bir kılığa giren, şimdi de kendisine yanaşan insanlara baksın. Mert olanla olmayanı ayırt edemiyorsa o da kendi sorunudur. İnsan kime şirin görünür? İktidarda olana. Kimsenin sırtını sıvazlamak ya da şirin görünmek gibi derdim olmadı. Bana söylenebilecek en son laftır, üzerime bile alınmıyorum" diye konuştu.

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