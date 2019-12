Nur Serter de 'türbancı' oldu

İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısı iken türbana geçit vermeyen ve türbanlı öğrenciler için 'ikna odaları' kurduğu ileri sürülen Prof. Dr. Nur Serter, şimdi milletvekili seçildiği CHP'de yeni çarşaf açılımının en ateşli savunucularından. Yeni politikayı destekleyen Serter, Baykal'ı bu konuda çok samimi bulduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Serter, partisinin yeni açılımını şöyle değerlendirdi:



Laiklikten sapma yok



"Ben bu olayın CHP’nin laiklik çizgisinden bir sapma yarattığı görüşüne katılmıyorum. CHP bu olaydan önce olduğu gibi; her zaman laiklik ve Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkan bir parti olacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Türban serbestisine yönelik Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiren parti CHP olmuştur.





CHP zümre partisi değil



Şu anda CHP’ye yönelen bir akım var. On binler yolsuzluk, yoksulluk, işsizlik gibi devasa sorunların çözümü yolunda CHP’yi umut olarak görmekte. Öncelikle bu akım görülmelidir. CHP kuruluşu, misyonu ve gelecek planlaması açısından halkın partisidir. Belirli bir zümrenin, dar bir kesimin partisi değildir.





8 binde 3 çarşaflı var



Halkın partisi olarak CHP’nin, kendisine gelen kişileri geri çevirmesi söz konusu olamaz. Böyle bir siyasi parti anlayışı da olamaz zaten. Bakın, son günlerde partiye katılan sekiz bin kişinin içinde sadece üç çarşaflı kadın vardır. Bu konunun farklı yerlere götürülmemesi gerekir.



Yönetime girecekleri faraziye



(Necla Arat’ın “çarşaflı kadınların partiye üye olarak girdikten sonra ileride çeşitli yönetim kademelerine de girebilecekleri” konusunda kaygılarının hatırlatılması üzerine) Yok canım, olmaz öyle şey. Faraziye bunlar. Faraziyeler üzerinde durmamak lazım. Gerçekleri konuşalım.



Artık simgeleri Altıok



Kimse dediğini kimseye kanıtlamaya çalışmıyor. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. CHP’ye girmek isteyen bir çarşaflı kadın, çarşafını bir kimlik olarak kullanamaz, kullanması da mümkün değil. Eğer CHP’ye giriyorsa artık partinin altı ilkesini, Altıok’unu kabul ediyor demektir. Çarşafını, giyim tarzını yerel bir alışkanlık, günlük giyim tarzı olarak görmek durumundadır. Unutmamak gerekir bu son katılımlar Erzurum’dan gelmiş ve halen oranın günlük yerel değerlerini yaşayan insanları kapsıyor.



MYK’daki konuşmam yanlış aksettirildi diye düşünüyorum. Tabii ki bir MYK üyesi olarak ben bu konudaki duyarlılıkları ifade ettim. Ama böyle giyinen insanlar her gün gelecek değil. Ama gelirlerse CHP kabul eder.



Baykal'a inanıyorum



Bakın benim kişisel inancımdır: Bu konuda Genel Başkanımız Baykal tamamen samimidir. Benim aldığım izlenim, çok inanarak söylüyorum, kendisini son derece samimi gördüm."