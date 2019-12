Nur cemaati ABD'de harekete geçti

YILDIZ YAZICIOĞLU Washington

y.yazicioglu@yahoo.com





T24- Amerika’daki Nur cemaati bağlantılı sivil toplum örgütleri, ulusal düzeyde Assembly of Turkic American Federations (ATAF – Türki Amerikan Federasyonları Asamblesi) kurularak tek çatı altında toplandı. ATAF, dün gece Washington’da Amerikan Kongresi’nden 7 senatör ve 53 milletvekili gibi dikkat çekici bir katılımla gerçekleşen resepsiyon ile resmen faaliyetlerine başladı. ATAF’ın “asamble” adıyla kurulması ise, yıllardır ABD’de ulusal düzeyde Türk örgütlerini çatısı altında toplama gayretinde olan Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA – Assembly of Turkish American Associations) kuruluşuna karşı “alternatif” oluşturma girişimi olarak değerlendirildi. ATAF Mütevelli Heyeti Başkanı Faruk Taban, Fethullah Gülen ile şahsi olarak farklı bağlantıları olabileceğini ancak örgütsel olarak organik bağları bulunmadığını savundu.

ATAF, New York başta olmak üzere kuzey eyaletlerindeki 40 derneği bünyesinde bulunduran Council of Turkic Amerikan Associations, Washington DC metropolitan bölgesini kapsayan Mid-Atlantic Federation of Turkic American Association’ın (MAFTAA), güneybatıdaki eyaletleri kapsayan Turkic Amerikan Federation of Southeast, ortadoğudaki eyaletleri kapsayan Turkic Amerikan Federation of Midwest ile Texas başta olmak üzere işadamları potansiyeli ve aktifliğiyle dikkat çeken Turquoise Council Americans and Eurosians ile California’yı da kapsayan West America Turkic Concil adlı örgütleri çatısı altına aldı.

ATAF’ın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı, MAFTAA başkanlığını yürüten Faruk Taban üstlendi. Mekanik mühendislik alanında Nevada Üniversitesi’nden doktora derecesine sahip Taban, Fethullah Gülen’in manevi önderliğinde hareket ettikleri bilinmekte olan cemaat bağlantılı sivil toplum örgütlerinde uzun yıllardır çalışan bir isim. Taban, Amerika’daki farklı eyaletlerde Türkçe Olimpiyatları etkinliğinin gerçekleşmesinde de aktif rol alırken; MAFTAA örgütü kapsamında Türki cumhuriyetler kökenli ve Amerika’ya eğitim amaçlı gelmiş öğrencilerle ilişkiler kuruyor. Taban, son birkaç aydır Washington DC’deki yine cemaat bağlantılı düşünce kuruluşu Rumi Forum ile aynı mekandaki MAFTAA ofisinde ATAF’ın kurulması yönünde girişimlerde bulunuyordu.

ATAA’ya rakip mi?

ATAF’ın varlığını ilan etmesiyle birlikte ATAF yönetimi ve kurucuları, ısrarla rekabet olmadığını ileri sürmelerine karşın Washington’da ortaya Türkler tarafından kurulmuş ATAA ve ATAF olarak iki ayrı asamble örgütlenmesi ortaya çıkmış oldu. Washington’ kulislerinde, “Cemaat ATAA’ya alternatif oluşturdu” değerlendirilmesi yapılırken; laik kesim ile cemaat arasındaki cepheleşmenin Amerika’daki Türkler arasında da açıkça ortaya koyulduğu yorumlandı. Bunun yanı sıra Washington’da Amerikan Kongresi üzerinde siyasi faaliyetlerde bulunmayı amaçlayan ve “asamble” sıfatını kullanan ikinci bir Türk örgütlenmesiyle Amerikalılar açısından zihin karışıklığı yaratacağı da değerlendirildi.

Gülen ile bağlantı

Bu yorumlar çerçevesinde sorularımızı yanıtlayan ATAF Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı üstlenen Faruk Taban ise, ATAF olarak sadece Türk örgütlenmelerini değil Türki cumhuriyetleri de kapsadıklarını ısrarla vurguladı. Taban, Fethullah Gülen ile ATAF örgütlenmesi olarak organik bağları olmadığını ancak şahsi bağın ayrı bir konu olduğunu söyledi. Taban, doğrudan Kongre’de etkili olmak için çaba harcayacaklarını da sözlerine ekledi.

AKP milletvekilleri özel davetli

Willard Hotel’de gerçekleşen ATAF resepsiyonunda, Türkiye’den ATAF organizasyonu dolayısıyla davetli getirilen AKP milletvekilleri Vahit Kirişçi, Mustafa Ataş, Mehmet Şahin, Hacı Hasan Sönmez, İbrahim Hasgür, Mehmet Çerci, Mehmet Ceylan ile Alev Dedegil göze çarptı. Amerikan Kongresi’nden de katılım dikkat çekici düzeye ulaştı. Resepsiyona 7 senatör ile 53 Temsilciler Meclisi üyesi katıldı.