Numune Hastanesi'nin eski binası için yıkım tartışması

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, 1952 yılında kurulan ve yeni hizmet binasına taşınmasıyla Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılmaya devam edilen tescilli Numune Hastanesi eski binasının yıkımı gündeme geldi. Binanın tarihi vasfı nedeniyle koruma kararı kaldırılarak, yıkılması istenirken, STK temsilcileriyse cumhuriyet döneminde bazı illerde yapılan Numune hastanelerinden olan yapının korunmasını talep etti.

Türkiye\'de, 1952 yılında yapılan ilk 6 Numune hastanesinden biri olma özelliğini taşıyan Sivas Numune Hastanesi\'nin eski binasının \'depreme dayanıksız\' raporu verilerek yıkılmak istenmesi, kentte STK temsilcilerinin tepkisine neden oldu. Bina, 4 Mart 2016 tarihinde, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nca \'korunması gerekli kültür varlığı\' olarak tescil edildi. Kurul, 2017 yılında ise bina için \'tamamı taşınmaz kültür varlığı korunma alanındadır\' ve \'bir kısmı taşınmaz kültür varlığı korunma alanındadır\' kaydını koyarak, belirlenen korunma alanı dahilinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahaleden önce kendilerinden izin alınması kararı çıkardı. Binanın eski eklentileri, geçen yıl yıkılırken, yeşil alan ile içine cami çalışması planlanan alanda kalan eski bina, tartışma konusu oldu. Bina için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden depreme dayanıklı olup, olmadığı yönünde rapor istendi. Yapılan inceleme sonucunda, binanın depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor verildi. Bu rapora göre, yıkılması planlanan bina, tartışmalara neden oldu.

\'KURUL KARAR VERECEK\'

Konu hakkında açıklama yapan Sivas Valisi Davut Gül, tescilli binanın depreme dayanıksız olduğuna dair raporlar olduğunu söyledi. Binayla ilgili henüz netleşen karar bulunmadığını kaydeden Gül, şöyle konuştu:

\"Bu konuda kurul, karar verecek; ama o bölgede, Sivas şehir merkezinde 170 bin metrekarelik alanda bir dönüşümümüz var. Bu dönüşümün içerisinde taş bina olan Selçuk Anadolu Lisesi var, açık cezaevi var, mevcut bizim Arkeoloji Müzemiz var ve bu tescilli yapıların biz restorasyonlarını yapacağız. Tescilli olmayanları yıkıp, etrafını açacağız. Aynı zamanda Kızılırmak İlköğretim Okulu, Halk Eğitim Merkezi, mevcut Orduevi, Jandarma binasının yanında bulunan jandarma lojmanlarının hepsini kaldıracağız ve tamamen şehir parkı olacak; yeşil alan olacak. Sivaslıların yürüyüş yapabilecekleri, nefes alabilecekleri bir alan olacak ve 170 bin metrekarelik alanın ortasına da 3 bin metrekare oturum alanı olan bir cami olacak. Yani yüzde 1,5- 2\'si yaklaşık olarak yapılaşmaya, camiye açılacak. Diğer yüzde 98\'i de yeşil alan olacak. İnşallah bittiğinde Sivaslıların 50 yıl, 100 yıl, 500 yıl soluk alabileceği bir yer olacak.\"

\'YIKILMASINI İSTEMİYORUZ\'

Sivas Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ise binanın, şehrin hafızası olduğunu ve yıkılmaması gerektiğini savundu. Sivas Numune Hastanesi\'nin eski binasının 1952 yılında, Türkiye\'de yapılan 6 numune hastanesinden biri olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu, şunları söyledi:

\"Bu hastane, 1952 yılında yapılmıştır ve o günkü mimariyi taşımaktadır. Cumhuriyet dönemi eserlerinden biri olan Numune Hastanemiz, 2016 yılında koruma altına alınmıştır. 3 Mart 2017 tarihinde de bu alan 27 Haziran Öğretmenler Parkı\'ndan başta üzere Anadolu Lisesi\'ne kadar olan kısmın tamamı sit alanı ilan edilmiştir ve aynı kurul, buranın sit alanı olmasını ve kültür varlıklarına geçmesini imzalamıştır. Ancak görüyoruz ki burayı yıkabilmek için şimdi sağlam mı, çürük mü olduğu yönünde rapor isteniyor. Ancak çürük raporu istenen kurum, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Halbuki buranın çürük mü, sağlam mı olduğu raporu Cumhuriyet Üniversitesi\'nden veya değişik kurumlardan istenebilir. Buraya 1 yıl önce sağlam raporu verilerek sit alanı ilan edildi. Şimdi çıkarılmak istenmesine biz, bir anlam veremiyoruz. Tarihi eserlerin tamamında çürük raporu istenmez, güçlendirme çalışması yapılır. Restore edilerek, aslına döndürülür. Numune Hastanesi\'nin yıkılmaması gerektiğini, cumhuriyet tarihinde yapılan bu eserin Sivas\'ın bir hafızası olduğunu ve kültür varlığını olduğunu hatırlatıyoruz.\"

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