Numune Hastanesi'nin Başhekimi, Ankara saldırısının yaşandığı geceyi anlattı

Ankara’daki patlamada en çok yaralının tedavi edildiği Numune Hastanesi’nin Başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin, saldırının yaşandığı geceyi anlattı. Patlamada ağır yaralılar için 10 ameliyathane hazırladıklarını belirten Zengin, “Çoğu savaş cerrahisi dediğimiz durumda geldi” dedi.

Habertürk'ten Lütfü Erdoğan'ın haberine göre; patlamanın ardından hemen hazırlıklara başladıklarını dile getiren Zengin, “Haber alır almaz tüm personel, izinli olanlar bile hemen apar topar geldi. Patlamanın ardından 10 dakika içinde yaralıları kabul etmeye başladık. Tren Garı ve Merasim Sokak patlamalarında da en çok yaralı bize getirilmişti. Ama bu sefer çok sayıda ağır yaralı geldi. Bize toplamda 40 yaralı geldi. Yaralılardan ikisini kabul sırasında, birini de ameliyat sırasında kaybettik” diye konuştu. Önceki iki patlamadan hareketle yaralıların tek hastaneye yığılmaması için dağılım yapıldığını ifade eden Zengin, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı, olası bir patlamada yaralıların taşınması için hastane dağılımlarını yapmıştı. Plana göre hareket edildi. Tıpta savaş cerrahisi dediğimiz bir alan var... Bu yaralıların çoğu da öyle geldi. Ses dalgası, ısı ve basınçla etkilenen yaralıların çoğuna 'yüksek enerjili travma' teşhisi koyduk. Yaşananlar hekimlik açısından özel bir durum. Hastane, ekim ayında Ankara Garı’ndaki patlamada 120, şubat ayında Merasim Sokak’ta yaşanan patlamada ise 80 kişiye tedavi uyguladı.