Numaralı gözlüklere 'el ayarı' geliyor

İngiliz bir mucidin geliştirdiği 'ayarlanabilir' numaralı gözlükler, göz doktoruna gidemeyen milyonlarca fakir insana görme imkânı verecek.



Oxford Üniversitesi'nden emekli fizik profesörü Joshua Silver tarafından geliştirilen gözlükler, astigmat ya da hipermetrop hastası kişilerin doktora gitmeden kendi gözlük camlarını ayarlanamalarını sağlıyor.



Nasıl çalışıyor?



Silver'ın 20 yılda geliştirdiği gözlüğün lenslerinin orta bölümünde ufak hazneler yeralıyor.



Gözlüğü takan hasta, gözlükle birlikte verilen 2 şırınga yardımıyla haznelere özel bir sıvı doldurarak merceğin netliğini sağlıyor.



Netlik sağlandıktan sonra şırıngalar çıkarılıyor ve hasta gözlüğünü diğer numaralı gözlükler gibi kullanabiliyor.



Bugüne kadar çeşitli 3. dünya ülkelerinde denenen gözlüğün 2020 yılına kadar dünya genelinde yılda 100 milyon insana ulaştırılması hedefleniyor.

