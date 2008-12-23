T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Numaralı gözlüklere 'el ayarı' geliyor

İngiliz bir mucidin geliştirdiği 'ayarlanabilir' numaralı gözlükler, göz doktoruna gidemeyen insanlara görme imkânı verecek.

23 Aralık 2008 02:00

İngiliz bir mucidin geliştirdiği 'ayarlanabilir' numaralı gözlükler, göz doktoruna gidemeyen milyonlarca fakir insana görme imkânı verecek.

Oxford Üniversitesi'nden emekli fizik profesörü Joshua Silver tarafından geliştirilen gözlükler, astigmat ya da hipermetrop hastası kişilerin doktora gitmeden kendi gözlük camlarını ayarlanamalarını sağlıyor.

Nasıl çalışıyor?

Silver'ın 20 yılda geliştirdiği gözlüğün lenslerinin orta bölümünde ufak hazneler yeralıyor.

Gözlüğü takan hasta, gözlükle birlikte verilen 2 şırınga yardımıyla haznelere özel bir sıvı doldurarak merceğin netliğini sağlıyor.

Netlik sağlandıktan sonra şırıngalar çıkarılıyor ve hasta gözlüğünü diğer numaralı gözlükler gibi kullanabiliyor.

Bugüne kadar çeşitli 3. dünya ülkelerinde denenen gözlüğün 2020 yılına kadar dünya genelinde yılda 100 milyon insana ulaştırılması hedefleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24