'Numaralar değil içindekiler önemli'

'Eboue her an gelebilir'

Fatih Terim Arda Turan'ın gidişiyle ortaya çıkan 10 numara boşluğuyla ilgili şunları söyledi:"Yeni bir 10 numara alınmasına dair şu ana kadar benim bir talebim olmadı. Oyuncular için numaralar önemlidir ama bizim için içindekiler önemlidir.'Ayakkabım vurdu' dediklerinde espri yapıyorum ya 'İçindekine bakalım' diye onun gibi bir şey bu. Oyun anlayışımıza uyacak her oyuncu numarası ne olursa olsun bizimle beraber olur."Arda Turan'ın "Beni en iyi hocam anlar" sözleri hatırlatılan Terim, şöyle konuştu: "Arda söylediğinde ona sorsaydınız. Ben de ona göre cevaplardım. Mukayese imkanımız da yok. Ben hocayım o futbolcu.Arda'nın aklımızda olmayan birden bire gidişiyle acil ihtiyaçlarımız doğdu. Onun çalışmalarını yapıyoruz Özellikle sol tarafta."Yeni transferlerin ne zaman gerçekleşeceği sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Eboue'nin salı günü geleceğini de söyleyenler var. Çok mevkide oynadığı için onu istiyoruz zaten. Her an da bizimle olabilir.Arshavin'i sizden okuyorum. Benden öndesiniz. Çok çalışıyorsunuz. Şu an Baros ve Elmander iyi durumda Baros'u kazanmaya çalışıyoruz. Stancu biraz daha gayret etmeli.Sezon sonuna kadar bir kaç arkadaşımız daha bizimle olacak."Abdulkader Keita'nın takıma dönebileceği söylentileri sorulduğunda ise "Galatasaray camiası tarafından çok sevilen bir oyuncu gitmesine üzülmüşlerdi. Onu da konuşuruz. Takımın menfaatlerine uygun olursa alınabilir" diye konuştu.Fatih Terim, takımın yeni kaptanlığına Ayhan Akman'ın daha yakın olduğunu vurguladı.