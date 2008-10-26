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Ekonomi

Numara taşımanın bedeli 10 YTL

GSM operatörleri arasında ciddi rekabet başlatan numara taşınabilirliği 9 Kasım'da başlayacak. Ücret 10 YTL'nin altında...

26 Ekim 2008 03:00

GSM operatörleri arasında ciddi rekabet başlatan numara taşınabilirliği 9 Kasım'da başlayacak.

Üç GSM operatörü arasında ciddi rekabet başlatarak, tarife değişikliği ve yoğun kampanyalara neden olan numara taşınabilirliği ücretinin 10 YTL'yi aşmayacağı belirtiliyor. Numara taşınabilirliği uygulaması mobil hizmetler için 9 Kasım 2008'de, sabit hizmetler için ise 9 Mayıs 2009 tarihinde başlayacak.

Mobil numara taşınabilirliği uygulamasının başlamasına kısa süre kalması nedeniyle Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, 28 Ekim'de saat 10.00'da yapacağı basın toplantısıyla kamuoyunu bilgilendirecek.

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