Numara taşıma Turkcell'e yaradı

Numara taşınabilirliği uygulamasında 74 bin kişinin numarasını Turkcell'e taşıma talebinde bulunduğu, giden abonenin 3 katı kadar abonenin Turkcell'e geldiği duyuruldu.



Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş, numara taşınabilirliği uygulamasında, 74 bin kişinin numarasını Turkcell'e taşıma talebinde bulunduğunu duyurdu.



Turkcell'den yapılan açıklamada, Turkcell'in numara taşınabilirliği performansı açısından bakıldığında, giden abonenin 3 katı kadar abonenin Turkcell'e geldiği kaydedildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Numara taşınabilirliği süreci öncesinde yapılan; tüketicilerin hizmet alacakları mobil operatörü seçerken en çok; geniş kapsama alanı, kesintisiz ve kaliteli iletişim ve uygun fiyat tekliflerine önem verdiği öngörüsü doğru çıktı ve numara taşınabilirliğinin ilk 5 gününde tüketicilerin tercihi yine Turkcell oldu. 9- 13 Kasım tarihleri arasında 74.000 tüketici numarasıyla Turkcell avantajlarından yararlanma talebinde bulundu. Turkcell'in numara taşınabilirliği performansı açısından bakıldığında, giden abonenin 3 katı kadar abone Turkcell'e geldi."



Turkcell'in, çalışmalarını Telekomünikasyon Kurumu ile koordineli olarak sürdürdüğü, sistemle ilgili 13 bin test gerçekleştirdiği ve Telekomünikasyon Kurumu gözetiminde Numara Taşınabilirliği Sistemi (NTS) ile yapılan testlerin 14 Ekim 2008 itibarıyla başarıyla tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Bayileri ve çağrı merkezi dahil yaklaşık 13.000 kişiyi süreçle ilgili eğitti. Testler, eğitimler ve diğer hazırlıkların tamamlanmasıyla MNT ile ilgili tüm çalışmaları tamamlamış oldu" denildi.



Tonlu uyarıya dikkat



Mobil numara taşınabilirliği sürecinde tüketicilerin tonlu uyarı sistemine dikkat etmesi gerekiyor. Şebeke içinde aranıldığı düşünülen abonenin numarası başka operatöre taşınmışsa arayan kişi bir ton sesi duyuyor.



Abonenin burada ton sesine dikkat etmesi faturasına beklenmedik bir ücret yansımasını önleyecek.

