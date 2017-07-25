"Numan Kurtulmuş'un arada kaldığı kavganın ardında belediye başkanıyla emniyet müdürünün çekişmesi var"

Ordu'da geçen günlerde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılım gösterdiği Aybastı Festivali'nde, Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Suat Çelik arasında 'protokolda yer' kavgası çıktı. Çıkan kavganın nedeni Belediye Başkanı ile Emniyet Müdürü'nün çekişmesi olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Emniyet müdürünün bana karşı özel gıcıklığı var" dedi.

Bakan Kurtulmuş çıkan kavganın ardından korumaları tarafından protokolden çıkarıldığı iddia edilmişti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün "Belediye başkanı o kavgayı anlattı" başlığıyla (25 Temmuz 2017) yayımlanan yazısının tamamı şöyle:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz daha önce milletvekilliği yapmıştı. Seçimde AKP, CHP'nin elinden büyükşehiri almakla kalmayıp 20 belediyenin tamamını elde etti. Yılmaz'ın ve partisinin başarısı, Ordu'da siyasetin dengesini de değiştirdi. TRT'nin Numan Kurtulmuş'a bağlı olduğu dönemde, AKP'li bazı milletvekilleri, eski savcı Zekeriya Öz'ün kaçırılmasında Ordu Belediyesi'ni işaret etti.

Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne referandum öncesi Suat Çelik atandı. Bu kişinin atama referansları arasında AKP'den milletvekili olmak isteyip de, listeye alınmayan bazı kişiler bulunuyordu. Çelik, 13 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi'nde dinleme cihazı bulunduğu iddiası üzerine belediyenin etrafını sardırdı. Başkanla emniyet müdürü arasında küfürleşmeye varan olay, ilişkileri iyice gerdi. Anlaşılan, herkes elindeki gücü kullanmaya başladı.

Koltuk kavgası

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Emniyet müdürünün bana karşı özel gıcıklığı var” diye söze başladı. Aybastı Şenlikleri sırasında yaşanan yumruklu kavgayı sorduğumda şunları söyledi:

“Bakanımız Numan Kurtulmuş Aybastı Perşembe Şenlikleri'ne geldi. Şenlik alanına gittiğimde, inanın 5 polis bir sandalyenin başında nöbet tutuyordu. Ne olduğunu sorduğumda, bu koltukta İl Emniyet Müdürü Suat Çelik'in oturacağını söylediler. Protokolün ilk sırasında 14 koltuk bulunuyordu. Emniyet müdürü protokolde 41. sırada olmasına rağmen kendisine ikinci sırada yer ayrılmıştı. Açıkçası, Numan Bey'in yanında koltuk kavgası bir türlü çözülememişti. O koltuk, Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin için ayrılmıştı.

Bakan, vali ve ben şenlik alanında dolaştık. Yerimize geldiğimizde, koltuk kavgası devam ediyordu. Alay komutanı, emniyet müdürünün ön sıraya koydurduğu koltuğu kaldırıp yerine götürttü. Müdür, Kemalettin Yılmaztekin için ayrılan koltuğa oturunca, oraya milletvekilinin oturacağını söyledim. Bunun üzerine bana sinkaflı küfretti. Ben de onun üzerine vurdum. O küfre kim olsa mutlaka karşılığını benim verdiğim gibi verirdi. Ben de gereğini yaptım.”

Baskıyla rapor iddiası

Emniyet müdürü tören alanından ayrıldıktan sonra Fatsa Hastanesi'nden darp edildiğine ilişkin bir kadın doktordan üç günlük rapor aldı. Bundan sonrası da karışık. O doktor, rapor verilmesi için tehdit edildiğini öne sürüyor, tutanak düzenleniyor. Bu kez Ordu'dan rapor almak isteniyor. Ancak ilk gün bu raporu alamadığı belirtiliyor. Kuşkusuz bu iddiaları İl Emniyet Müdürü Suat Çelik'e de sormak gerekiyor. Tabii ki sordum, bu konuda konuşmak istemediğini bildirdi. Başkan Enver Yılmaz, baskıyla rapor verildiğine ve daha sonra tutanakla bunun iptalinin gerçekleştirildiğine ilişkin tutanağın da elinde olduğunu belirtti. Bir ilimizde yaşanan rezaletlere bakın.

Gelelim, Numan Kurtulmuş'un ezilme tehlikesi geçirdiği iddiasına… Başkan Enver Yılmaz, “Numan Bey'in oradan kaçırıldığına ilişkin söylentiler de doğru değil. Numan Bey, normal olarak kendi aracına binip gitti. Yani oradan güvenlik nedeniyle kaçırılması diye bir şey olmadı. Yaşananların tamamının kaydı var” diyor. Vali Seddar Yavuz'un olayla ilgili söyledikleri ise “Kendi adıma da, Ordu adına da utandım” demek oluyor.

O ilde bundan sonra huzur, güven nasıl sağlanacak, belediye ve emniyetin birbirlerinin açığını arama yarışı nasıl sonuçlanacak? Bekleyelim…

CHP'yi eleştiren vali

Aybastı Perşembe Yaylası'nda bunlar yaşanırken, Gümüşhane sınırları içinde bulunan Kadırga Yaylası'nda geçen cuma günü yapılan Kadırga Şenlikleri'ne siyasi ayrım olmadan binlerce kişi katıldı. Trabzonlu olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, buradaki yapılaşmanın hoş olmadığını, TOKİ'yle konuşup yöreye uygun binalar yapılmasının doğru olacağını söyledi.

Konuşma sırası Gümüşhane Valisi Okay Memiş'e geldi. Vali, “Buradaki yapıların tümü kaçak. Mera Kanunu değişecekti ama muhalefet kanunun çıkmasını engelledi” dedi. Trabzon'da CHP'nin elinde bir tek Düzköy Belediyesi var. Başkan Abidin Çelik, yemek sırasında valinin karşısına geldi, “Sayın valim, doğru konuşmadınız. AKP istediği kanunu çıkaracak sayıda milletvekiline sahip. Siz milletin gözünün içine baka baka niçin muhalefeti suçluyorsunuz. Sizin yaptığınız siyasi konuşmadır. Bu da bir valiye yakışmaz” deyip yanından ayrıldı.

Bazı valiler, devletin valisi olduğunu unutuyor, kendilerini AKP'nin valisi olarak görüyor. CHP'yi suçlarken gerçeği söylemediğini kendisi de, dinleyenler de biliyor. Yakışmıyor bunlar valilere…