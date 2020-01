Numan Kurtulmuş'tan CHP'nin yalanladığı Kılıçdaroğlu söyleşisi için açıklama: Türkiye son derece güvenli

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da yayınlanan bir dergiye verdiği röportajda söylediği iddia edilen 'Türkiye'de Alman tatilcilerin can ve mal güvenliğinin garantisi yoktur' ifadesini değerlendirdi. Kurtulmuş "Türkiye son derece güvenli bir yerdir. Herhangi bir şekilde Türkiye'yi güvensiz olarak tanımlamak büyük bir talihsizliktir ve büyük bir haksızlıktır" dedi.

Türkiye'ye karşı yurt dışında olumsuz algı operasyonunun devam ettiğini söyleyen Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Herhangi bir şekilde Türkiye'yi güvensiz olarak tanımlamak büyük bir talihsizliktir ve büyük bir haksızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Hele Türkiye'nin içerisinden bu sözlerin söylenmesi doğru değildir. Türkiye'nin her şehri; İstanbul'u, Antalya'sı, Çanakkale'si, en az Berlin kadar, en az Paris kadar, en az Londra kadar güvenlidir. Bu sözlerin düzeltilmesi lazım. Doğru sözler değildir. Gerçeği yansıtmıyor. Hele hele Türkiye'de ana muhalefetin başında olan kişinin böyle bir ifadede bulunması doğru değildir. Siyaseten de doğru değildir. Evet muhalefet partileri zaman zaman iktidara karşı sözler söyler, bunları anlayışla karşılarız, ama Türkiye'ye karşı yapılan algı operasyonunun bir parçası olmasını asla tasvip etmek mümkün değil. Ben dün Doğubayazıt'taydım. Ahmed-i Hani Kültür ve Sanat Festivali dolayısıyla oradaydık ve orada barış içerisinde, büyük bir şenlik havası içerisinde Ahmed-i Hani Kültür Festivali'ni yaptık. Kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Doğubayazıt'ta sokaklarda halkımızla beraber dolaştık. Oturduk, çay ve kahve içtik. Yani Türkiye'nin her yeri güvenlidir. Türkiye'nin her yerinde insanlar huzur içerisinde dolaşabilirler. Ha, terör saldırıları derseniz, kusura bakmayın. Dünya'nın her yerinde hain terör örgütleri birtakım dış güçlerin maşaları olarak icrayı sanat eyliyorlar. İcra-ı faaliyette bulunuyorlar. Terör örgütlerine karşı herkesin içeride iktidarla muhalefetle, dışarıda bütün ülkelerin siyasetçileriyle tek yumruk olarak durmamız lazım. Terör örgütleri nerede hangi terör saldırısında bulunuyorlarsa, bu bütün insanlığa karşı yapılmış olan bir suçtur. Buna karşı hep beraber duralım. Ama Türkiye güvensizdir diyerek başkalarının ekmeğine yağ sürmek Türkiye'ye haksızlıktır. Bunu kabul etmek mümkün değil."

CHP'den yalanlama

Bakan Kurtulmuş'un yaptığı değerlendirmenin ardından CHP Basın Birimi konuyla ilgili açıklama yaptı. CHP'den yapılan açıklamada: "Alman Focus Dergisi'nde bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen yer alan 'CHP lideri Alman turistleri uyardı' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Haber için tekzip gönderilmiş, gerekli süreçler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.