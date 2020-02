Numan Kurtulmuş'dan mülteciler için çağrı: Uluslararası camia biraz finansal bütçe ayırsın

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş her ülkenin gayrisafi milli hasılasının bir miktarını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği\'ne yatırmasını isteyerek, \"Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Kurulu, Türkiye’nin mülteciler konusundaki çabalarının ne kadar değerli olduğunu bilsin. Hiç olmazsa bu insanların yaralarına biraz olsun merhem olalım. Uluslararası camia bunun için biraz finansal bütçe ayırsın\" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kayak merkezi Kartepe\'deki bir otelde düzenlenen \'Göç Mültecilik ve İnsanlık\' konulu Kartepe Zirvesi sona erdi. Kapanış oturumuna AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda akademisyen katıldı. Kapanış programında konuşan Numan Kurtulmuş, göç konusunun küresel bir sorun \'BÖYLE BİR DÜNYA AYAKTA DURAMAZ\'

haline gelmesinin temel sebebinin insanlık aleminin takatinin olmaması olduğunu söyleyerek, \"Göçmen meselesini konuşuyoruz, istatistikleri konuşuyoruz, şuradan şu kadar buradan bu kadar gelsin diyoruz. Çözümleri de konuşmaya çok şükür başlıyoruz ama çözelim dendiği zaman dünyanın buna takati yok. Tam da sorun buradadır. Takati olmamış, olmayan çivisi çıkmış bir dünya sisteminden bahsediyoruz. Büyüsü bozulmuş bir dünya sisteminden bahsediyoruz. Aslında sadece göçmen meselesini değil, dünyanın hiçbir bölgesel ya da küresel sorununu çözemeyen bir dünya sisteminden bahsediyoruz. Göçün bu kadar ağır tehdit haline gelmiş olmasının önemli sebeplerinden birisi de insanlık aleminin takatinin kalmamış olmasıdır. Filistin\'de daha dün göz göre göre 5 kişiyi şehit ettiler. Her gün onlarca insan hayatını kaybediyor, her gün bir çok aile Filistin\'i terk etmek zorunda kalıyor. Evlerine arazilerine el konuluyor, dünya seyrediyor. Yüzlerce kere Birleşmiş Milletler\'e konu geliyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'nde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail\'in yaptığı bütün zulümlere karşı alınacak kararları veto ediyor. Suriye\'den bahsediyoruz, orada kimyasal silahlar kullanılıyor diyoruz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi\'ne konu geldiği zaman orada da bu sefer Suriye\'nin dayısı veto ediyor, Suriye\'nin yaptığı zulüm yanına kalıyor. Böyle bir dünya ayakta duramaz dolayısıyla bu mekanizmanın değiştirilmesi için hep söylediğimiz gerçeği bir kez daha dile getiriyoruz dünya 5\'ten büyüktür, dünya sadece bu 5 ülkenin insafına terk edilemez.\"

\'ULUSLARARASI CAMİA BUNUN İÇİN BİRAZ FİNANSAL BÜTÇE AYIRSIN\'

Göç ve mülteci sorununun uluslararası bir sorun olduğuna değinen Kurtulmuş, \"Bırakın iç savaşlar, iç çatışmaları dindirmeyi, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Kurulu, Türkiye’nin mülteciler konusundaki çabalarının ne kadar değerli olduğunu bilsin. Hiç olmazsa bu insanların yaralarına biraz olsun merhem olalım. Uluslararası camia bunun için biraz finansal bütçe ayırsın. Hazır Birleşmiş Milletler\'in bir kuruluşu var. Yüksek Komiserlik kuruluşunu biraz desteklesinler. Bu insanlar sokaklarda, denizlerde ölmek zorunda kalmasın. Para verin desek para vermezler. Savaşı durdurun desek, durdurmazlar. Mültecilere yardım etmezler. Çünkü mülteciler dünyanın bu saygın ve etki belirleyicileri için yabancılardır ve bunun için bu meseleyi kaideye almazlar. Türkiye, dünyadaki farklı ülkelere yardım konusunda dünya birincisidir. Biz dünyanın zengin ülkelerinden değiliz. Bizden çok zengin ülkeler var. Kişi başına 40 bin, 50 bin dolar mili geliri olan ülkeler var. Hadi gelin Kartepe Zirvesi’nin bildirisine girmesini istediğim şeyi bir kez daha söylüyorum. Mülteci meselesi için vicdanınız sızlıyor mu? Bu insanların dramı sizleri üzüyor mu? Her ülke kendi gayrisafi milli hasılasının bir miktarını Birleşmiş milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin hesabına yatırsın. Bir takım sadakalarla değil, zenginliklerinizin bir miktarını buraya versin.\" diye konuştu.

\'VEKALET SAVAŞLARI ÜZERİNDEN KENDİ PİYONLARIYLA BÖLGEYİ YENİDEN DÜZENLEMEYE ÇALIŞIYORLAR\'

Ortadoğu\'da yaşanan iç savaşlar hakkında değerlendirme Yapan Kurtulmuş, bölgede yaşanan krizlerin önemli nedenlerinden bir tanesinin dış müdahaleler olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Bölgemizde işgalleri ve dış müdahaleleri nasıl kaldıracağız? İşgalleri ve dış müdahaleleri ortadan kaldırmazsanız şöyle Türkiye\'nin güney sınırına bir bakın sadece kara olarak söylemiyorum, Akdeniz\'i de alın Kızıldeniz\'i de alın, Yemen\'e kadar gidin, dünyanın kaç ordusu bütün imkanlarıyla bu bölgededir? Herhalde ben böyle bir saysam 30 ülke sayarım. Ne oluyor, ne işleri var burada, neden buradalar? Ondan sonra timsahın gözyaşları gibi \'tüh tüh öldüler\' diye hayıflanıyorlar. O da birazı hayıflanıyor. Bu bölgedeki kıyamet senaryosuna doğru bu ülkeleri sürükleyen ana neden nedir? Neden işgal yapıyorsunuz? Neden dış müdahalelerle ülkelerin geleceğini bir şekilde değiştirmeye çalışıyorsunuz? Bırakın onları kendilerini istedikleri gibi yönetsinler. Bu görüşe dayanmayan hiçbir tezin başarılı bir sonuç alması mümkün değil. Bunun küresel bir mücadele alanı olduğunu da bilerek konuşuyorum. Çok şükür bugün dünyada iki tane farklı siyaset çizgisinin mücadele halinde olduğunu söylemek isterim. Bunlardan birisi, savaş-çatışma ve gerilim yanlıları. Onlar ordularını buraya yönlendiriyorlar, ordularının buraya gelmesi için gayret sarf ediyorlar, işgalleri teşvik ediyorlar iç savaşlarda vekalet savaşları üzerinden kendi piyonlarıyla bölgeyi yeniden düzenlemeye çalışıyorlar. Bana bir Allah\'ın kulu nasıl izah edebilir, DEAŞ denilen örgüt, bir ara 90 bin militana kadar ulaştı. Birbirini hiç tanımayan bu insanları kim nasıl bir araya getirdi, nasıl ellerine on binlerce dolarlık ölüm silahlarını verdi ve nasıl Ortadoğu coğrafyasında bunları topladı? Hatırlar mısınız bir hafta içinde Suriye\'nin en batısından başladılar Allah\'u Ekber diyerek Musul\'a, Kerkük\'e kadar geldiler. Sonra çok ayan beyan görüldü ki bu militanları buraya getiren güç Kürt\'ü Türk\'e, Türk\'ü Arap\'a ve Kürt\'e düşman etmek istiyor. Bu militanları buraya getirmek isteyen güç Suriye\'yi bölmek Irak\'ı paramparça etmek istiyor. Bana kim anlatabilir ki Suriye\'de daha bundan 6-7 sene evvel nüfus kağıtları dahi olmayan pasaport almaları dahi çok zor olan Kürt kardeşlerimiz üzerinden PYD-YPG diye bir örgüt kuracaklar ve bu örgüt sınırlar boyunca halkları birbirinden ayıracak bir terör devleti oluşturmaya niyetlenecek. Bu niyet 3-5 tane militanın bir araya gelerek ya da 3-5 tane zeki adamın internet üzerinden haberleşerek ortaya koyduğu bir sonuç değildir. Kim bilir kimlerin lojistik aklı, kimlerin istihbarat aklı, kimlerin siyasi aklı vardır ?\"

\'AMERİKA\'NIN AFGANİSTAN\'I İŞGALİ OLMASAYDI, EL KAİDE DİYE BİR ÖRGÜT ORTAYA ÇIKMAYACAKTI\'

Son dönemlerde Ortadoğu\'da yaşanan siyasi sorunlara da değinen Kurtulmuş, \"Bugün Amerika\'nın Afganistan\'ı işgali olmasaydı, Afganistan\'da önce Taliban sonra El Kaide diye bir örgüt ortaya çıkmayacaktı. Eğer bugün El-Kaide gibi uluslararası bir terör örgütünden bahsediyorsak bunun bir numaralı sebebi Afgan halkının yaşamış olduğu bıkkınlık ve buna karşı gelişen reaksiyonlardır. Dolayısıyla bu anlamda işgallerin ve dış müdahaleleri ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. Ayrıca aynı şekilde bölgede yaşananlara bir bakın 90\'larda Irak\'ın işgaliyle başlayan süreçte maalesef bir çok terör örgütünün alt yapısını oluşturan toplumsal gelişmeler sağlamıştır. Örnek olarak söylüyorum asırlar boyunca bir arada yaşayan Kerkük\'ü Araplar\'ın Türkmenlerin, Sünnilerin ve Şiilerin ne yazık ki işgal sonrası dönemin ortaya çıkardığı desteklenen ayrıştırma süreci sonucu birbirine düşman haline getirilmiştir. Bu işgalin en önemli tahribatlarından birisi özellikle son 25 yıldır bu coğrafyada devam eden işgal ve dış müdahalelerin en temel etkilerinden birisi bölgedeki etnik ve mezhebi ayrıştırma arzusudur.\" dedi.

