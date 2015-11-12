Numan Kurtulmuş: Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığı gibi eleştiriler haksızlıktır

Yeni Anayasa konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "Türkiye'de hala 12 Eylül rejimi devam ediyor. Biz hiçbir şekilde 3-5 milletvekili daha toplayalım istediğimizi dayatalım gibi bir şey yapmayız. Birisi bir şey söylüyorsa illa hakikatin karşısında bir şey söylüyor değildir. Bizim derdimiz şu; Türkiye'ye artık dar gelen bir deli gömleği var. Gelin, herkes önerilerini ortaya koysun. Nihayetinde buna karar vercek, milletin kendisidir" dedi.

Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, Türkiye'de "basın özgürlüğü olmadığı yönündeki eleştirilerin haksızlık olduğunu" iddia ederek, AB İlerleme Raporu'nu eleştirdi. Kurtulmuş, raporla ilgili olarak, "Basın özgürlüğünün olmadığı gibi eleştiriler haksızlıktır. Hangi devlet yetkilisine hangi Avrupa ülkesinde bu kadar küfür ediliyor. Birtakım algı operasyonunda kullanılmak için belki böyle bir rapor hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Kibir ve israftan uzak görüntüyle hizmete devam etmek gerek"





Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:



"7 Haziran'da da AK Parti birinci partiydi ama tablo farklıydı. Millet 7 Haziran'dan sonra yaşanan süreci iyi değerlendirdi. 7 Haziran'dan sonra çıkan süreçte istikrara ihtiyacımız var, bunu yapacak yegane parti de AK Parti'dir. Gurura kapılmadan milletin dediğini analiz etmemiz lazım. Kibir ve israftan uzak görüntüyle hizmete devam etmek gerek. Parlementoya giren partiler, ortak çalışmak zorundadır. Bize oy vermeyen yüzde 50'nin de partisiyiz. Uzlaştırıcı, ortak çözüm üreten siyaset diline ihtiyaç var. Siyaseten düşman değiliz, rekabet halindeyiz. Ekonomi alanında makro alanda dengeler sağlandı. Üretilen zenginliğin hakça paylaşıldığı bir modele ihtiyacımız var.

"Türkiye'de hala 12 Eylül rejimi devam ediyor"

(Yeni Anayasa) Siyasetin zorunlu olduğu alanlar vardır. Türkiye siyaseti, 12 Eylül'ün bu etkisini değiştirmeyecekse ne yapacak? Türkiye'de hala 12 Eylül rejimi devam ediyor. Biz hiçbir şekilde 3-5 milletvekili daha toplayalım istediğimizi dayatalım gibi bir şey yapmayız. Birisi bir şey söylüyorsa illa hakikatin karşısında bir şey söylüyor değildir. Bizim derdimiz şu; Türkiye'ye artık dar gelen bir deli gömleği var. Gelin herkes önerilerini ortaya koysun.Nihayetinde buna karar vercek milletin kendisidir. Bizim derdimiz sadece AK Parti'nin ortaya çıkaracağı bir anayasa değil. Sivil, demokratik, katılımcı bir anayasaya ihtiyacımız var.

(Yeni kabine) AK Parti'nin ortaya koyduğu bir siyasi manifesto vardır, partimizin içindeki bütün arkadaşlarımız bakan olmaya layık arkadaşlarımızdır. Bu meselenin şahıslar üzerinden tartışılmasını çık doğru bulmuyorum.

"Süreç için birinci şart, silahların gömülmesi ve üzerine beton dökülmesi"

(Çözüm süreci) Bu iyi niyetle ortaya konulmuş insani bir süreçti. Sayın Cumhurbaşkanı bütün sorumlulukları üstüne alarak başladı. Bu süreci sürekli provoke eden bir kesim var. Bir tarafta iyi niyetle siyasi riski üzerine alarak sorunu çözmek isteyen bir kesim, bir tarafta süreci sabote eden bir kesim. Bölgede yaşayan kardeşlerimizin hakkını hukukunu koruyacak adımlar atarız. Halkımız terörü bitirin diyor, hükümetin vazifesi o olacak. Süreci halk sahiplendiği için bu güne gelindi. Özellikle doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki halkı söylüyorum. Aramıza fitne sokmaya çalışanları temizleyerek yolumuza devam ederiz. Kimsenin artık bu süreci zehirlemesine müsaade etmeyiz. Bu süreç için birinci şart, silahların gömülmesi ve üzerine beton dökülmesidir.

"Basın özgürlüğünün olmadığı gibi eleştiriler haksızlıktır"

(AB İlerleme Raporu) Türkiye'nin çatışma ortamında gösterilmesi ciddi bir haksızlıktır. Basın özgürlüğünün olmadığı gibi eleştiriler haksızlıktır. Hangi devlet yetkilisine hangi Avrupa ülkesinde bu kadar küfür ediliyor. Birtakım algı operasyonunda kullanılmak için belki böyle bir rapor hazırlanmıştır.